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«Кланялась и отправляла воздушные поцелуи»: в Новосибирске появилась своя «женщина-кошка»

«Кланялась и отправляла воздушные поцелуи»: в Новосибирске появилась своя «женщина-кошка»

Автор:
30 августа 2023 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Новосибирск   в красном комбинезоне   высотка   женщина-кошка   люди   
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В Новосибирске «женщина-кошка» в красном комбинезоне лазила по балконам высотки.

В Новосибирске жители дома на улице Шевелева 24 стали свидетелями крайне необычную картину: «женщина-кошка» в красном комбинезоне решила перелезть с четвертого этажа на второй, а потом обратно. Произошло все во вторник, 29 августа.


— Эта женщина живет на четвертом этаже, как я поняла. Местные рассказывают, что она тут своеобразная «звезда»: то в короне ходит по массиву, то в кошачьих ушках, то около мусорки ляжет загорать на газон, то еще что, — рассказала КП-Новосибирск очевидица событий Яна. — В этот раз решила по веревке перелезть с балкона на балкон и обратно. Говорила вроде что-то, что забыла ключи, но мало ли… Слава богу, что хоть закончилось все благополучно. Она еще успевала кланяться и воздушные поцелуйчики посылать.


На кадрах ролика, присланного сибиряками, видно, как женщина сначала спускается вниз по веревке, а потом также непринужденно залезает назад, успевая делать реверансы.

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Метки: Видео   Новосибирск   в красном комбинезоне   высотка   женщина-кошка   люди   
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9  комментариев
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51k
turyst 56 минут назад
Не... Ну у этой, хоть верёвочная лестница и страховочный пояс были.
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1k
Николай Полчаса назад
Тренировка эвакуации при пожаре?
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2k
SmartCat101 36 минут назад
ключи дома забыла
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1k
kuzis 44 минуты назад
Просто у ее любимой муж внезапно вернулся из командировки
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9k
ишты 46 минут назад
Это район новостройки. Не всех еще "дурка" к рукам прибрала, их пока еще выявят...
Этим летом что-то многовато постов про неадекватных теток в Новосибе. Или автор за ними охотится или жара неустойчивых подкосила...
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55k
dima423 54 минуты назад
Девушка в красном,
Это опасно...
Лазить по балконам,
Людям слать поклоны...
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