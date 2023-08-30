«Кланялась и отправляла воздушные поцелуи»: в Новосибирске появилась своя «женщина-кошка»

В Новосибирске «женщина-кошка» в красном комбинезоне лазила по балконам высотки.
В Новосибирске жители дома на улице Шевелева 24 стали свидетелями крайне необычную картину: «женщина-кошка» в красном комбинезоне решила перелезть с четвертого этажа на второй, а потом обратно. Произошло все во вторник, 29 августа.
— Эта женщина живет на четвертом этаже, как я поняла. Местные рассказывают, что она тут своеобразная «звезда»: то в короне ходит по массиву, то в кошачьих ушках, то около мусорки ляжет загорать на газон, то еще что, — рассказала КП-Новосибирск очевидица событий Яна. — В этот раз решила по веревке перелезть с балкона на балкон и обратно. Говорила вроде что-то, что забыла ключи, но мало ли… Слава богу, что хоть закончилось все благополучно. Она еще успевала кланяться и воздушные поцелуйчики посылать.
На кадрах ролика, присланного сибиряками, видно, как женщина сначала спускается вниз по веревке, а потом также непринужденно залезает назад, успевая делать реверансы.
Источник:
- Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки
- Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы
- Россиянка пыталась провезти из Стамбула два килограмма серебряных украшений «в подарок родственникам»
- Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему
- Мужчина взобрался на стену без помощи рук
Этим летом что-то многовато постов про неадекватных теток в Новосибе. Или автор за ними охотится или жара неустойчивых подкосила...
Это опасно...
Лазить по балконам,
Людям слать поклоны...