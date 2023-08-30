«Кланялась и отправляла воздушные поцелуи»: в Новосибирске появилась своя «женщина-кошка»

В Новосибирске жители дома на улице Шевелева 24 стали свидетелями крайне необычную картину: «женщина-кошка» в красном комбинезоне решила перелезть с четвертого этажа на второй, а потом обратно. Произошло все во вторник, 29 августа.

— Эта женщина живет на четвертом этаже, как я поняла. Местные рассказывают, что она тут своеобразная «звезда»: то в короне ходит по массиву, то в кошачьих ушках, то около мусорки ляжет загорать на газон, то еще что, — рассказала КП-Новосибирск очевидица событий Яна. — В этот раз решила по веревке перелезть с балкона на балкон и обратно. Говорила вроде что-то, что забыла ключи, но мало ли… Слава богу, что хоть закончилось все благополучно. Она еще успевала кланяться и воздушные поцелуйчики посылать.

На кадрах ролика, присланного сибиряками, видно, как женщина сначала спускается вниз по веревке, а потом также непринужденно залезает назад, успевая делать реверансы.