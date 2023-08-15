Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему

Строитель из Дублина, Ирландия, решил жестоко отомстить владельцу дома за то, что ему отказались платить. Он взял в руки бензопилу, и начал разрушать пристройку, над которой трудился.
В одном из районов Дублина, Ирландия, случился скандал с участием строителя. Сосед одной пары заснял, как на их пристройку забрался строитель с бензопилой в руках, и начал разрушать крышу. Оказалось, парень решил сделать это в отместку за то, что пара не заплатила ему за строительные работы. После стало известно, что он занимался строительством небольшой пристройки в задней части дома семьи, и не получил денег. Поэтому он решил эту пристройку разрушить.
Видео опубликовали на форуме Reddit, где оно быстро набрало тысячи просмотров. Пока строитель разрушал крышу бензопилой, супруги выбежали из дома и начали снимать происходящее. Насмехаясь над ними, строитель продолжил работать бензопилой, и сказал на видео:
"Вот что происходит, когда ты не оплачиваешь чёртов счёт!"
Всё действо длилось около двух минут. Известно, что после этого строитель поместил возле дома несколько больших табличек с надписью: "Не оплатили строительные работы" и адресом пары. Такую же табличку он разместил на своём фургоне.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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