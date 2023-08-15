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Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему

Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему

Автор:
15 августа 2023 13:53
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Строительство   дом   ирландия   истории   история   люди   месть   строители   фото   
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Строитель из Дублина, Ирландия, решил жестоко отомстить владельцу дома за то, что ему отказались платить. Он взял в руки бензопилу, и начал разрушать пристройку, над которой трудился.

В одном из районов Дублина, Ирландия, случился скандал с участием строителя. Сосед одной пары заснял, как на их пристройку забрался строитель с бензопилой в руках, и начал разрушать крышу. Оказалось, парень решил сделать это в отместку за то, что пара не заплатила ему за строительные работы. После стало известно, что он занимался строительством небольшой пристройки в задней части дома семьи, и не получил денег. Поэтому он решил эту пристройку разрушить.


Видео опубликовали на форуме Reddit, где оно быстро набрало тысячи просмотров. Пока строитель разрушал крышу бензопилой, супруги выбежали из дома и начали снимать происходящее. Насмехаясь над ними, строитель продолжил работать бензопилой, и сказал на видео:

"Вот что происходит, когда ты не оплачиваешь чёртов счёт!"

Всё действо длилось около двух минут. Известно, что после этого строитель поместил возле дома несколько больших табличек с надписью: "Не оплатили строительные работы" и адресом пары. Такую же табличку он разместил на своём фургоне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Строительство   дом   ирландия   истории   история   люди   месть   строители   фото   
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2  комментария
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17k
Nikita Час назад
Тот момент, когда лицо в видео замазали, но не скринах с этого же видео)))
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2k
SmartCat101 12 минут назад
мрази есть везде ! даже в Ирландии!
надо было не пристройку пилить а эту парочку к стульям привязать и ...
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