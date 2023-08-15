Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему

В одном из районов Дублина, Ирландия, случился скандал с участием строителя. Сосед одной пары заснял, как на их пристройку забрался строитель с бензопилой в руках, и начал разрушать крышу. Оказалось, парень решил сделать это в отместку за то, что пара не заплатила ему за строительные работы. После стало известно, что он занимался строительством небольшой пристройки в задней части дома семьи, и не получил денег. Поэтому он решил эту пристройку разрушить.