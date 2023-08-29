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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 661 пост • 38 подписчиков подписаться
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"Я твой рот топтал!": пьяный мужчина обматерил и избил домофон

"Я твой рот топтал!": пьяный мужчина обматерил и избил домофон

Автор:
29 августа 2023 07:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дзержинск   алкоголь   домофон   избиение   конфликт   нетрезвый мужчина   
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В городе Дзержинске Нижегородской области пьяный мужчина обматерил и избил домофон многоэтажного дома, который "не хотел его впускать".

Местные жители отмечают, что у мужчины всё-таки были ключи, которыми он и открыл дверь. Однако, почему мужчина решил унизить технику, непонятно.


Местные жители отмечают, что у мужчины всё-таки были ключи, которыми он и открыл дверь. Однако, почему мужчина решил унизить технику, непонятно.

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Метки: Видео   Дзержинск   алкоголь   домофон   избиение   конфликт   нетрезвый мужчина   
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5  комментариев
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11k
Copycat Час назад
а че у этих домофонов нет функции мануального входа просто по ключу?
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10k
МихА Час назад
он просто выговориться хотел
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27
Собака У Попа Час назад
Я, конечно, могу ошибаться, но мужик очень похож на Обаму.
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