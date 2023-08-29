"Я твой рот топтал!": пьяный мужчина обматерил и избил домофон

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В городе Дзержинске Нижегородской области пьяный мужчина обматерил и избил домофон многоэтажного дома, который "не хотел его впускать".
Местные жители отмечают, что у мужчины всё-таки были ключи, которыми он и открыл дверь. Однако, почему мужчина решил унизить технику, непонятно.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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