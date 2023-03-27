В Ярославле курьер избил мужчину в подъезде

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Сотрудник сервиса доставки еды по неизвестной причине несколько раз ударил мужчину в подъезде дома в Ярославле. Инцидент произошёл после словесной перепалки и вопроса от курьера «Ты что, обдолбанный?»
Местная жительница скинула видео в службу поддержки сервиса доставки. Там пообещали разобраться. Также ролик проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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