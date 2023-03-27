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В Ярославле курьер избил мужчину в подъезде

В Ярославле курьер избил мужчину в подъезде

Автор:
27 марта 2023 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   избиение   инцидент   конфликт   курьер   ярославль   
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Сотрудник сервиса доставки еды по неизвестной причине несколько раз ударил мужчину в подъезде дома в Ярославле. Инцидент произошёл после словесной перепалки и вопроса от курьера «Ты что, обдолбанный?»

Местная жительница скинула видео в службу поддержки сервиса доставки. Там пообещали разобраться. Также ролик проверяют сотрудники правоохранительных органов.


Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   избиение   инцидент   конфликт   курьер   ярославль   
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9  комментариев
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8k
Том Сойер 45 минут назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 18 минут назад
ну а по мне, мальчики сами разобрались! что тут выяснять?
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29k
Григорий 19 минут назад
Мое предположение: курьер хотел попасть в подъезд, прошел вместе с мужиком. Мужик сказал ему выйти и ждать за дверью, он хочет неизвестных людей пускать.
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15k
sonic24a 22 минуты назад
Мораль: ходи в магаз сам.
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6k
Sanar Полчаса назад
Бухой стопитсот процентов, кровь как с порося хлещит из разбитого носа, давление у синяка хреначит вот и замироточил). Зря он вышел на батл с курьером, курьер моложе и в более лучшей физической форме.
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