В отдаленной части Пакистана на канатной дороге застряли шесть учеников и два учителя

В Пакистане ведутся чрезвычайно рискованные спасательные работы по спасению шести детей и двух учителей, оказавшихся в ловушке на кресельной канатной дороге, висящей на высоте 274 метров над каньоном
Канатная дорога, перекинутая через реку и соединяющая деревни в районе Баттаграм провинции Хайбер-Пахтунхва, используется местными жителями, чтобы сократить расстояние до близлежащих школ, государственных учреждений и других предприятий.
Дети пользовались кресельной канатной дорогой, чтобы добраться до школы, но с 7 утра по местному времени оказались в затруднительном положении.
Представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Таймур Хан сообщил, что по поручению временного премьер-министра на место происшествия направили вертолет, чтобы попытаться извлечь восьмерых детей из кресельной канатной дороги.
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