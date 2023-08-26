В отдаленной части Пакистана на канатной дороге застряли шесть учеников и два учителя

Канатная дорога, перекинутая через реку и соединяющая деревни в районе Баттаграм провинции Хайбер-Пахтунхва, используется местными жителями, чтобы сократить расстояние до близлежащих школ, государственных учреждений и других предприятий.



Дети пользовались кресельной канатной дорогой, чтобы добраться до школы, но с 7 утра по местному времени оказались в затруднительном положении.

Представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Таймур Хан сообщил, что по поручению временного премьер-министра на место происшествия направили вертолет, чтобы попытаться извлечь восьмерых детей из кресельной канатной дороги.