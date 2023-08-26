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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 644 поста • 38 подписчиков подписаться
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В отдаленной части Пакистана на канатной дороге застряли шесть учеников и два учителя

В отдаленной части Пакистана на канатной дороге застряли шесть учеников и два учителя

Автор:
26 августа 2023 09:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Пакистан   Спасение   застряля   канатная дорога   люди   
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В Пакистане ведутся чрезвычайно рискованные спасательные работы по спасению шести детей и двух учителей, оказавшихся в ловушке на кресельной канатной дороге, висящей на высоте 274 метров над каньоном

Канатная дорога, перекинутая через реку и соединяющая деревни в районе Баттаграм провинции Хайбер-Пахтунхва, используется местными жителями, чтобы сократить расстояние до близлежащих школ, государственных учреждений и других предприятий.

Дети пользовались кресельной канатной дорогой, чтобы добраться до школы, но с 7 утра по местному времени оказались в затруднительном положении.

Представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Таймур Хан сообщил, что по поручению временного премьер-министра на место происшествия направили вертолет, чтобы попытаться извлечь восьмерых детей из кресельной канатной дороги.


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Метки: Видео   Пакистан   Спасение   застряля   канатная дорога   люди   
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