В Москве тестируют нового робота-доставщика в виде Колобка

го создали специалисты компании «Эдкар», уточняет издание Shopper’s. Впрочем, от своих разработчиков он пока не убежал, а катается под их присмотром в павильоне «Умный город» на ВДНХ.



Cамоходный шар под названием «AI Колобок» диаметром примерно 40 см передвигается во все стороны, вращаясь на 360 градусов. Внешне он и вправду похож на героя всем известной сказки. Только в отличие от своего прототипа, который «по амбару метен, по сусекам скребен», этот шар оборудован компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми. Предполагается, что робот сможет перевозить мелкие посылки, документы и продукты (правда, как именно их можно будет извлечь из «тела» — не уточняется).

По задумке разработчиков, его смогут использовать, в частности, люди с ограниченными возможностями. Как утверждает гендиректор «Эдкара» Леонид Голофеев, у них будет возможность зарабатывать на доставке «Колобком» небольших грузов, а также на патрулировании улиц.