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В Москве тестируют нового робота-доставщика в виде Колобка

В Москве тестируют нового робота-доставщика в виде Колобка

Автор:
25 августа 2023 11:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Колобок   Москва   доставка   забавно   робот   умора   
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Устройство представляет собой самоходный шар диаметром около 40 сантиметров с компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми.

го создали специалисты компании «Эдкар», уточняет издание Shopper’s. Впрочем, от своих разработчиков он пока не убежал, а катается под их присмотром в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Cамоходный шар под названием «AI Колобок» диаметром примерно 40 см передвигается во все стороны, вращаясь на 360 градусов. Внешне он и вправду похож на героя всем известной сказки. Только в отличие от своего прототипа, который «по амбару метен, по сусекам скребен», этот шар оборудован компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми. Предполагается, что робот сможет перевозить мелкие посылки, документы и продукты (правда, как именно их можно будет извлечь из «тела» — не уточняется).


По задумке разработчиков, его смогут использовать, в частности, люди с ограниченными возможностями. Как утверждает гендиректор «Эдкара» Леонид Голофеев, у них будет возможность зарабатывать на доставке «Колобком» небольших грузов, а также на патрулировании улиц.

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Метки: Видео   Колобок   Москва   доставка   забавно   робот   умора   
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8  комментариев
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438
София 2 часа назад
Думаю, найдутся люди, которым захочется поиграть с ним, как с футбольным мячом.
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4k
dampfer 8 минут назад
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567
Jlav 12 минут назад
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги?)
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7k
evenSeven 21 минуту назад
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3k
Ежик Полчаса назад
Допустим, реализуемо. Но, чисто теоретически, что он будет доставлять?
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16k
banzai7 Час назад
От бабушки ушел, от дедушки ушел, а от гопников не уйдет.
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10k
Garpia121 Час назад
Сопрут моментально.
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14k
Kostick 2 часа назад
чуть лужа, снег, грязь - и кирдык тому кал_лобку.
чорти когда, делали bb8 для презентации. двигается на порядок лучше, рывков как у колобка этого нет.
Ссылка youtu.be
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