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Не перевелись ещё в Москве блюстители нравов

Не перевелись ещё в Москве блюстители нравов

Автор:
21 августа 2023 09:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   забавно   люди   на набережной Тараса Шевченко   отшлёпала картонкой   полуголая девушка   
3532
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Жительница столицы решила защитить город от непотребщины и отшлёпала картонкой полуголую девушку на набережной Тараса Шевченко.

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Метки: Видео   Москва   забавно   люди   на набережной Тараса Шевченко   отшлёпала картонкой   полуголая девушка   
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20  комментариев
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3k
Сергей 2 часа назад
Долбанные тиктокеры.
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1k
Кактус 11 минут назад
Как же эти жирные блюстители закона задолбали! Зависть до добра не доводит!
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820
Серый Мех 15 минут назад
А я бы тоже отшлёпал
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2k
Алексей 17 минут назад
Из-за зависти люди творят жуткие вещи.
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
Все правильно. Чего она себя картонкой прикрывает. Надо все темы раскрыть
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541
ruslan d 44 минуты назад
Купальник это уже непотребщина ?
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5k
Babangdida 45 минут назад
Как это прохожего не касается!? Не для хазира же девка купальник подбирала.
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Комментарий удален
−25
14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Не изображай проститутку»

А сама свиноматка с татухой на ноге, кого изображает?
Видимо жирную проститутку?
Блюстительница нравов, блин…..
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635
дмитрий 2 часа назад
не все динозавры вымерли)))
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156
Homefighter 2 часа назад
Было бы там еще что показывать то...
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Без сисек неохотно билеты покупают походу.
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4k
Alex 2 часа назад
Ибо не хрен в общественных местах голой жопой сверкать. Хотя девка клевая )
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6k
livaneth 2 часа назад
Это она от зависти.
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
АААнехрен!
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я бы тоже отшлёпал. Для начала
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