Не перевелись ещё в Москве блюстители нравов

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Жительница столицы решила защитить город от непотребщины и отшлёпала картонкой полуголую девушку на набережной Тараса Шевченко.
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Метки: Видео Москва забавно люди на набережной Тараса Шевченко отшлёпала картонкой полуголая девушка
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