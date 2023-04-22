Дом, который построил муж

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С такой женой всегда задорно и весело жить!
Мужик красавчик и дерево посадил, и дом построил.
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А видео просто шутка- они ж сказали что купили 2 участка= так вот на втором там их хоромы, а это просто участок с сараем
А в больницу то обычную обывательскую как попали с народомс то простым?