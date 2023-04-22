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Дом, который построил муж

Дом, который построил муж

Автор:
22 апреля 2023 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дача   дом   жена приколистка   забавно   умора   
7175
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С такой женой всегда задорно и весело жить!

Мужик красавчик и дерево посадил, и дом построил.

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Метки: Юмор   видео   дача   дом   жена приколистка   забавно   умора   
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39  комментариев
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9k
Copycat 10 часов назад
да это дача, как и всегда обычно в начале времянку возводят что бы инструмент под открытым небом не ржавел, а потом уже строят нормальный основательный дом
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590
Алексей 3 минуты назад
Да ладно, когда я только родился мой дед в глубине сада похожую хибарку мне построил. Домик 3 на 3 с терраской. Наверное чтоб я его не доставал дома ). Мне уже 45, домик до сих пор стоит и теперь мои мелкие там тусят. Так что пойдет тема и как дом )
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316
Вася Васильев 9 минут назад
Ну это нормально, именно такого дома эта баба и достойна.
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941
Станислав Килин 46 минут назад
Молодец баба, позитивная!
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1k
КАКАнгел 2 часа назад
А чему тут смеяться ??
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45k
turyst 3 часа назад
Ещё бы не материлась...
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5k
Евгений Д 3 часа назад
Просто сарай для инструмента.
А видео просто шутка- они ж сказали что купили 2 участка= так вот на втором там их хоромы, а это просто участок с сараем
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15k
_delphin_ 5 часов назад
Такие посты делают, что бы все КЭПы смогли высказаться. Те, кто просто посмотрел и всё понял, что это нормальная адекватная семья, просто листают дальше.
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1k
Просто прохожий 6 часов назад
Ну и чего дура ржет? Ну понятно что сарай для инструментов и барахла. Ну видно что мужик не вор и не смог построить дом з-а 10 лет, или баба такая попалась сволочная-все просирает. Зря мужик купил участок(уверен что жена настояла), а теперь она его затрахает и со строительством и своими роликами.
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4k
Барсук 8 часов назад
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90k
Дмитрий 8 часов назад
Скоро с такими ценами проще и дешевле будет рыть землянки хоббитов самому.
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1k
Сергей Борисов 8 часов назад
Ну чЁ, ждём теперь огород от хозяйки. Где он?
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6k
perekrestok 8 часов назад
Главное не то, какой дом построил а то что наконец то начал. Потом посолидней дом построит!
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13k
Кот Скрипалей 8 часов назад
Лежал в больничке в декабре, там соседом по палате был мужичок, который в 90-х так тырил и разбавлял бензин работая на бензовозе, что умудрился дом кирпичный себе построить, в два этажа и с пристроенным гаражом на два авто. Причем самое смешное, ругал почем зря обстановку в палате, типа всё старое и изношенное, деньги на ремонт потырили и прочую ахинею. Мне было странно от него это слышать, когда он сам по сути вор. И сколько людей пострадали от его действий, когда бензин солярой и прочей химией разбавляли. Во истину сказочный долбоклюй. Я так-то далек от народа, поэтому не знаю, как там живут обыватели, но когда сталкиваюсь с такими реально удивляюсь.
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159
Сергей Прописнов Кот Скрипалей 2 часа назад
"Я так-то далек от народа, поэтому не знаю, как там живут обыватели"

А в больницу то обычную обывательскую как попали с народомс то простым?
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845
surgy 9 часов назад
Эта баба сука и троль в одном лице)
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7k
tamin 9 часов назад
Что-то ценник за такие домики вообще не гуманный. Или близко к мск?
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