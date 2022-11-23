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"Езжай, езжай": мужчина помог роботу-доставщику перейти дорогу

"Езжай, езжай": мужчина помог роботу-доставщику перейти дорогу

Автор:
23 ноября 2022 09:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Робот доставщик   видео   добро   люди   милота   робот   
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В социальных сетях набирает популярность видео, на котором москвич помогает роботу-доставщику перейти дорогу. Мужчина увидел, что робот с трудом движется по снежной каше и подтолкнул его на пешеходном переходе.
Ему бы гусеницы или колеса "позубастей".

Источник:

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Метки: Москва   Робот доставщик   видео   добро   люди   милота   робот   
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4  комментария
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7k
ГГалка Полчаса назад
это каким надо быть гением-утопистом, чтобы по нашим дорогам вот эту фитюльку с маленькими колёсиками пустить? автор ролика - молодец. не бросил в беде личинку ИИ. Плюс к сетевой репутации, возможно при восстании машин его пощадят))
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1k
Ольга 7 минут назад
оу, это так мило
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−3
efrat 13 минут назад
он не роботу помог, а помог компании заработать денег
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