"Езжай, езжай": мужчина помог роботу-доставщику перейти дорогу

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В социальных сетях набирает популярность видео, на котором москвич помогает роботу-доставщику перейти дорогу. Мужчина увидел, что робот с трудом движется по снежной каше и подтолкнул его на пешеходном переходе.
Ему бы гусеницы или колеса "позубастей".
Источник:
АНТИФИШКИ
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