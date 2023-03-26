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Реакция разных народов на появление зомби

Реакция разных народов на появление зомби

Автор:
26 марта 2023 10:59
Метки: Реакция   Юмор   видео   забавно   зомби   умора   
2313
1
1

Самый эффектный и мгновенный ответ был русского человека на неожиданное появление зомби.

"А-а-а-а-а! Зомби! Спасите-помогите!"

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   забавно   зомби   умора   
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10  комментариев
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32k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
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23
ya.leo01 44 минуты назад
Мир может спать спокойно, пока есть Россия...

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Комментарий удален. Причина: флуд
13k
54k
Олег Час назад
смеяться когда?
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9k
Copycat 2 часа назад
Русский ещё мелочь с мобилкой отжал у зомбаря, за то что от не смог пояснить с какого тот района, за внешняк и кто он по жизни
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29
Александр Сергеев Copycat Полчаса назад
Не нужно русских людей ассоциировать с гопотой! Просто наш устранил угрозу и поехал дальше по своим делам.
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GoodNeon

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