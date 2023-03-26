Реакция разных народов на появление зомби

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Самый эффектный и мгновенный ответ был русского человека на неожиданное появление зомби.
"А-а-а-а-а! Зомби! Спасите-помогите!"
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