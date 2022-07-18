Из-за сильного ливня Нижний Новгород ушёл под воду

Машины захлёстывает почти под крышу, а люди бредут по пояс в воде.
В Нижнем Новгороде давняя проблема с ливневой канализацией. На её обустройство нужно 9 миллиардов рублей, но таких денег у города нет. Поэтому каждый сильный ливень приводит к серьёзным проблемам.
Еще недавно город изнывал от жары, ну а в прошлую пятницу и сегодня утром город как следует подмочило. Канализация с напором стихии не справилась и теперь по городу можно спокойно перемещаться на байдарке.
Источник:
Коммунальщики города стараются изо всех сил, но полностью всё устранить пока не удаётся.
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Синоптики тоже не обнадёживают - обещают ливни и вечером, и завтра.
Вот эта фотка лучше всего передаёт настроение местных жителей.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Фекальные потопы в центре "Северной Венеции"
- Как дизайнеры 70-х представляли себе автомобиль будущего
- Под видом помощи на Украину ввозят люксовые авто
- 14 удивительных фото каскадеров прошлого, которые заставляли свои автомобили летать
- Самые масштабные и ужасные пробки
А потом чешут репу " Ой! А что теперь делать?"
топит каждый год одни и те же места.
я работал около одного из ТЦ на видео и пару раз выбегал и перпарковывал машину из мест подтопления - никаких проблем.