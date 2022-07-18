Из-за сильного ливня Нижний Новгород ушёл под воду

В Нижнем Новгороде давняя проблема с ливневой канализацией. На её обустройство нужно 9 миллиардов рублей, но таких денег у города нет. Поэтому каждый сильный ливень приводит к серьёзным проблемам.

Еще недавно город изнывал от жары, ну а в прошлую пятницу и сегодня утром город как следует подмочило. Канализация с напором стихии не справилась и теперь по городу можно спокойно перемещаться на байдарке.