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Из-за сильного ливня Нижний Новгород ушёл под воду

Из-за сильного ливня Нижний Новгород ушёл под воду

Автор:
18 июля 2022 16:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Новгород   канализация   коммунальщики   ливень   машины   потоп   
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Машины захлёстывает почти под крышу, а люди бредут по пояс в воде.

В Нижнем Новгороде давняя проблема с ливневой канализацией. На её обустройство нужно 9 миллиардов рублей, но таких денег у города нет. Поэтому каждый сильный ливень приводит к серьёзным проблемам.

Еще недавно город изнывал от жары, ну а в прошлую пятницу и сегодня утром город как следует подмочило. Канализация с напором стихии не справилась и теперь по городу можно спокойно перемещаться на байдарке.

Коммунальщики города стараются изо всех сил, но полностью всё устранить пока не удаётся.

Синоптики тоже не обнадёживают - обещают ливни и вечером, и завтра.

Вот эта фотка лучше всего передаёт настроение местных жителей.

Источник:

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Метки: Нижний Новгород   канализация   коммунальщики   ливень   машины   потоп   
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3  комментария
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10k
a_komolow 15 минут назад
Ну видят же, что затапливает, но с упорством барана лезут в воду!
А потом чешут репу " Ой! А что теперь делать?"
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2k
Роман 4 часа назад
самый прикол, что все все знают. Я про владельцев авто.
топит каждый год одни и те же места.
я работал около одного из ТЦ на видео и пару раз выбегал и перпарковывал машину из мест подтопления - никаких проблем.
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1k
Kariya 4 часа назад
Нда, на востоке что-то капец и песец. Нам тоже обещали, но обошлось, к счастью. А вот родственников залило, и это при том что ягода в этом году уродилась. Жаль, жаль.
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