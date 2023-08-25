FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 635 постов • 38 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Девушка с ребёнком не добежала до туалета и заложила «мину» жителям многоэтажки в Новосибирске

Девушка с ребёнком не добежала до туалета и заложила «мину» жителям многоэтажки в Новосибирске

Автор:
25 августа 2023 08:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   кошмар   мать года   недотерпела   новосиьирск   подъезд   туалет   
1775
1
1

Молодой матери внезапно захотелось справить нужду — она положила ребенка на грязный пол и сделала всё прямо посреди подъезда.

Убирать за собой она ничего не стала, так что соседи теперь пытаются найти негодяйку

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   кошмар   мать года   недотерпела   новосиьирск   подъезд   туалет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
251
Илья Час назад
На всю страну прославилась засранка .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Крайняя плоть Суслова 36 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Крайняя плоть Суслова 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
dima423 14 минут назад
Странно как то...она вышла из дома минуту назад и захотела срать внезапно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Juli 18 минут назад
Культура уличной дефекации:

Беда может застигнуть когда и где угодно, а потому мы должны быть по максимуму к ней готовыми. Резь в животе и внезапный позыв отложить личинку именно этот случай.
Вот семь простых советов от Отвратительных мужиков о том, что нужно делать и чего делать категорически нельзя, если вам резко приспичило на улице.
Предупреждение: в этом тексте не раскрываются тонкости целенаправленного акта дефекации на улице. Если голоса в голове призывают вас намеренно нагадить в общественном месте, обратитесь за советом к участковому психиатру.
________________________________________
Рассчитайте свои силы с умом

Главный вопрос неужели нельзя дотерпеть до дома? Это, как ни странно, каждый должен решить для себя сам, прикинув расстояние до жилища и уровень давления в пузе. Если дом недалеко, очевидно, что гадить на улице не имеет никакого смысла. Но что если зловонный гейзер уже вот-вот прорвется?
Некоторые предпочитают принять оказию стоически, прямо в штаны, чтобы лишний раз не напрягать окружающих после чего уныло бредут с понурой головой домой отмываться. Другие, уверенные в своих силах, во весь опор устремляются к дому, однако зачастую роняют груз уже на финишной прямой тоже не лучший результат.
Наши советы именно для тех, кто четко осознает жребий уже брошен, и никакого пути назад нет.
________________________________________
Найдите какое-нибудь заведение общепита

Если кишечник начал подавать вам недвусмысленные знаки о приближающейся трагедии днем считайте, что вам невероятно повезло. В современном городе тяжело найти район, где бы не было какого-нибудь торгового центра, кафе или рюмочной, и, согласно СанПиН 2.3.6.1079-01, все они должны быть оборудованы уборными. Поэтому, очевидно, что если днем прихватило живот, можно смело идти в ближайшее заведение общепита и на какое-то время оккупировать там туалет.
Проблема в том, что работники кафе наверняка будут не рады вашему визиту, если вы воспользуетесь туалетом, но при этом ничего не закажете. В этом случае лучше всего будет что-то купить учитывая состояние организма, вполне подойдет чай.

Если же денег в кармане нет даже на кипяток, а терпеть невмоготу, придется применить все свое обаяние и шарм. Нужно воззвать к голосу разума местного администратора, надавить на жалость, но если и это не помогло, можно прибегнуть к шантажу либо я делаю это в туалете, либо у вас на пороге. Если увещевания не привели к какому-то результату, бегите в другое заведение и снова повторите весь цикл в конце концов, сердобольные люди все же найдутся.
Для ночи вариант с кафе и барами редко подходит круглосуточного заведения в округе может не оказаться, а донести сюрприз до дальнего рубежа попросту не получится. В этом случае неизбежно придется давить пасту где-то на улице, посреди этих неприветливых каменных джунглей.
________________________________________
Ищите кусты, а не подъезд

Никаких подъездов! НИ-КА-КИХ! Даже если вам кажется, что это самое безопасное и теплое место для того, чтобы справить нужду, одумайтесь нет существа более гадкого и беспомощного, чем человек, стоящий без трусов на лестничной клетке.
Так как мы говорим преимущественно о вечерних или ночных приключениях, шанс нарваться на людей в подъезде, как ни странно, гораздо выше, чем на свежем воздухе. К тому же к уличным засерям прохожие относятся гораздо снисходительнее в сторону такого персонажа, скорее всего, просто поцокают языком или чуть-чуть поругают.

А вот человека, пойманного в позе орла на лестничной клетке, ожидает не столь теплый прием. Поскольку жильцы воспринимают подъезд как часть своего личного (пусть и номинально) пространства, негодяй со спущенными штанами здесь расценивается как враг. Вторженцу наверняка нанесут побои, заставят мыть все пролеты с первого до последнего этажа, а в финале спустят с лестницы.
Никакие просьбы смилостивиться и проявить сочувствие к непростому положению здесь не помогут, поэтому сама мысль о дефекации в подъезде должна быть отброшена как деструктивная.
На улице искать следует темное безлюдное место, желательно с кустами. Перед самим актом следует внимательно изучить обстановку не лежит ли под вожделенным кустом собака или бомж. А вот дальше нужно действовать быстро и тихо.
________________________________________
А что, если ни подъезда, ни кустов вокруг нет?

Но ведь хоть что-то вокруг должно быть! Даже если вы находитесь ночью в месте, где нет ни одного общепита, подъезды закрыты наглухо, а кусты вырублены это еще не повод обреченно наделать в штаны или залезать с головой в помойку, чтобы облегчиться там.
По логике городской планировки в районе обязательно должен быть магазин, детский сад, школа, поликлиника или городской совет найти все это поможет Google. Сделав жалостливое лицо, нужно пойти туда и попроситься в туалет у сторожей. На крайний случай можно попросить хотя бы захудалую коробку, и то ладно.
Если же у вас не работает Google, а сторожа выгоняют и угрожают полицией, следует признаться себе ваши навыки «Красноречия» и «Удачи» стремятся к нулю, и вы остались со своей проблемой один на один.
В этом случае придется действовать в стиле ниндзя: сперва подготовить что-то для подтирки (если нет бумаги, сойдет и носок, и даже трусы), после этого отойти в угол потемнее и там, подгадав момент, молниеносно нахезать, после чего так же быстро вытереться и ретироваться.
Это самый гнусный способ, но ничего не поделаешь. Единственное, что может вас хоть как-то реабилитировать, если вы вернетесь на место «преступления» и приберетесь.
________________________________________
Носите с собой пакет и бумагу

Оказывается, одной из самых полезных вещей в мире является обыкновенный пакет, но часто понимаешь это, когда уже слишком поздно. Помимо того, что в нем можно носить что-нибудь нужное, из него же можно сделать и одноразовый переносной туалет.
Идеальный вариант, если пакет бумажный так вы еще и об экологии позаботитесь.
Поскольку обычно людям не нравится вид фекалий, разбросанных по округе, испражняясь в пакетик, вы облегчаете жизнь не только себе, но и прохожим. Возможно, поначалу они этого не оценят и даже будут ругаться, но вы всегда можете им вкрадчиво объяснить, что ваше нынешнее положение это не злой умысел.
________________________________________
Будьте предельно вежливыми со случайными очевидцами

Если вас все-таки застигли за процессом дефекации, ни в коем случае не тушуйтесь. Заходите с козырей и сразу скажите, что вы приличный человек, а здесь оказались по острой нужде. Смотрите обнаружившему вас человеку в глаза, при этом сделайте раздраженное лицо ведь вы и без него знаете, что совершаете нечто непотребное. Также объясните, что испражняетесь в пакет и все уберете, поскольку заботитесь о местном пейзаже это должно немного смягчить ярость прохожего.
Если человек не уходит, спокойно выпрямитесь и продолжайте разговаривать с ним стоя вид полуголого человека с грязным задом наверняка смутит нарушителя вашего спокойствия. Если же он начинает вести себя агрессивно, опять же, не теряйтесь, и попробуйте надавить на его джентльменские чувства пусть он подождет, пока вы подотретесь.
Если и это не помогло, тогда не поможет уже ничего разве что крики «караул!», однако сбежавшиеся на зов люди, особенно сотрудники правопорядка, вряд ли встанут в конфликте на вашу сторону.
________________________________________
Уберите за собой!

Главное, вне зависимости от итогов вашей уличной дефекации это убрать за собой. Если это по каким-то причинам не представляется возможным в данный момент, вернитесь потом и все равно очистите местность от своих следов тем самым вы и сами немного очиститесь от греха.
________________________________________
Не лишним будет упомянуть, что дефекация в общественном месте может быть расценена полицейскими как мелкое хулиганство, которое карается пятнадцатью сутками ареста или штрафом в размере 15 МРОТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
аааааааааааааплляяя зачем я это смотрел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
РАТНИК Полчаса назад
Родители явно украинцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pechenegiatakuyt 36 минут назад
Вот это новость с утра, прям впечатлений на весь день
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Aleksandr 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan 52 минуты назад
всякое бывает конечно,но кустиков на улице поискать??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кот Бегемот Час назад
Тварь некультурная – задницу не подтёрла

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
577
ruslan d Час назад
Не , ну всякое бывает , главное чтоб убрала потом ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Варианта, как всегда, два:
1. "Заставить всё съесть, посадить на кол, сжечь и отправить в свой первобытный аул, где она привыкла так себя вести, а жить в человеческом обществе не научилась. Пора уже что-то решать с законами о миграции."
2. Ну, бывает, дело житейское - общественных туалетов маловато власти строят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жирный бот Час назад
х.з зачем так люди делают..у меня сосед, на втором этаже живет, периодически отливает в подъезде. Алкаш, не идет домой, видимо боясь что дети не выпустят его.. Тут же вроде нормальная на вид..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41532



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Тайны СССР - Подземный город Генсеков
Тайны СССР - Подземный город Генсеков
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#ДТП#интересно#факты#подборка#обман#истории#Ynews
#Юмор#машина#Прикол#авто аварии#забавно#позитив#мигрант#в мире#США#Китай
#автомобили#животные#аварии#история#Автовсячина#знаменитости#милота#дети#шоу бизнес#люди
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Мужчина без ноги напал на пенсионера, занявшего туалет для инвалидов Мужчина без ноги напал на пенсионера, занявшего туалет для инвалидов К мужчине нагрянули нежданные гости К мужчине нагрянули нежданные гости Люди чуть не раздавили друг друга, пытаясь прорваться в сэконд-хэнд Люди чуть не раздавили друг друга, пытаясь прорваться в сэконд-хэнд Видео о природе с легкой недосказанностью Видео о природе с легкой недосказанностью «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с пенсионерами из-за лавочки у подъезда «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с...

На что жалуетесь?

Вернуться