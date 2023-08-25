Девушка с ребёнком не добежала до туалета и заложила «мину» жителям многоэтажки в Новосибирске

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Молодой матери внезапно захотелось справить нужду — она положила ребенка на грязный пол и сделала всё прямо посреди подъезда.
Убирать за собой она ничего не стала, так что соседи теперь пытаются найти негодяйку
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Беда может застигнуть когда и где угодно, а потому мы должны быть по максимуму к ней готовыми. Резь в животе и внезапный позыв отложить личинку именно этот случай.
Вот семь простых советов от Отвратительных мужиков о том, что нужно делать и чего делать категорически нельзя, если вам резко приспичило на улице.
Предупреждение: в этом тексте не раскрываются тонкости целенаправленного акта дефекации на улице. Если голоса в голове призывают вас намеренно нагадить в общественном месте, обратитесь за советом к участковому психиатру.
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Рассчитайте свои силы с умом
Главный вопрос неужели нельзя дотерпеть до дома? Это, как ни странно, каждый должен решить для себя сам, прикинув расстояние до жилища и уровень давления в пузе. Если дом недалеко, очевидно, что гадить на улице не имеет никакого смысла. Но что если зловонный гейзер уже вот-вот прорвется?
Некоторые предпочитают принять оказию стоически, прямо в штаны, чтобы лишний раз не напрягать окружающих после чего уныло бредут с понурой головой домой отмываться. Другие, уверенные в своих силах, во весь опор устремляются к дому, однако зачастую роняют груз уже на финишной прямой тоже не лучший результат.
Наши советы именно для тех, кто четко осознает жребий уже брошен, и никакого пути назад нет.
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Найдите какое-нибудь заведение общепита
Если кишечник начал подавать вам недвусмысленные знаки о приближающейся трагедии днем считайте, что вам невероятно повезло. В современном городе тяжело найти район, где бы не было какого-нибудь торгового центра, кафе или рюмочной, и, согласно СанПиН 2.3.6.1079-01, все они должны быть оборудованы уборными. Поэтому, очевидно, что если днем прихватило живот, можно смело идти в ближайшее заведение общепита и на какое-то время оккупировать там туалет.
Проблема в том, что работники кафе наверняка будут не рады вашему визиту, если вы воспользуетесь туалетом, но при этом ничего не закажете. В этом случае лучше всего будет что-то купить учитывая состояние организма, вполне подойдет чай.
Если же денег в кармане нет даже на кипяток, а терпеть невмоготу, придется применить все свое обаяние и шарм. Нужно воззвать к голосу разума местного администратора, надавить на жалость, но если и это не помогло, можно прибегнуть к шантажу либо я делаю это в туалете, либо у вас на пороге. Если увещевания не привели к какому-то результату, бегите в другое заведение и снова повторите весь цикл в конце концов, сердобольные люди все же найдутся.
Для ночи вариант с кафе и барами редко подходит круглосуточного заведения в округе может не оказаться, а донести сюрприз до дальнего рубежа попросту не получится. В этом случае неизбежно придется давить пасту где-то на улице, посреди этих неприветливых каменных джунглей.
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Ищите кусты, а не подъезд
Никаких подъездов! НИ-КА-КИХ! Даже если вам кажется, что это самое безопасное и теплое место для того, чтобы справить нужду, одумайтесь нет существа более гадкого и беспомощного, чем человек, стоящий без трусов на лестничной клетке.
Так как мы говорим преимущественно о вечерних или ночных приключениях, шанс нарваться на людей в подъезде, как ни странно, гораздо выше, чем на свежем воздухе. К тому же к уличным засерям прохожие относятся гораздо снисходительнее в сторону такого персонажа, скорее всего, просто поцокают языком или чуть-чуть поругают.
А вот человека, пойманного в позе орла на лестничной клетке, ожидает не столь теплый прием. Поскольку жильцы воспринимают подъезд как часть своего личного (пусть и номинально) пространства, негодяй со спущенными штанами здесь расценивается как враг. Вторженцу наверняка нанесут побои, заставят мыть все пролеты с первого до последнего этажа, а в финале спустят с лестницы.
Никакие просьбы смилостивиться и проявить сочувствие к непростому положению здесь не помогут, поэтому сама мысль о дефекации в подъезде должна быть отброшена как деструктивная.
На улице искать следует темное безлюдное место, желательно с кустами. Перед самим актом следует внимательно изучить обстановку не лежит ли под вожделенным кустом собака или бомж. А вот дальше нужно действовать быстро и тихо.
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А что, если ни подъезда, ни кустов вокруг нет?
Но ведь хоть что-то вокруг должно быть! Даже если вы находитесь ночью в месте, где нет ни одного общепита, подъезды закрыты наглухо, а кусты вырублены это еще не повод обреченно наделать в штаны или залезать с головой в помойку, чтобы облегчиться там.
По логике городской планировки в районе обязательно должен быть магазин, детский сад, школа, поликлиника или городской совет найти все это поможет Google. Сделав жалостливое лицо, нужно пойти туда и попроситься в туалет у сторожей. На крайний случай можно попросить хотя бы захудалую коробку, и то ладно.
Если же у вас не работает Google, а сторожа выгоняют и угрожают полицией, следует признаться себе ваши навыки «Красноречия» и «Удачи» стремятся к нулю, и вы остались со своей проблемой один на один.
В этом случае придется действовать в стиле ниндзя: сперва подготовить что-то для подтирки (если нет бумаги, сойдет и носок, и даже трусы), после этого отойти в угол потемнее и там, подгадав момент, молниеносно нахезать, после чего так же быстро вытереться и ретироваться.
Это самый гнусный способ, но ничего не поделаешь. Единственное, что может вас хоть как-то реабилитировать, если вы вернетесь на место «преступления» и приберетесь.
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Носите с собой пакет и бумагу
Оказывается, одной из самых полезных вещей в мире является обыкновенный пакет, но часто понимаешь это, когда уже слишком поздно. Помимо того, что в нем можно носить что-нибудь нужное, из него же можно сделать и одноразовый переносной туалет.
Идеальный вариант, если пакет бумажный так вы еще и об экологии позаботитесь.
Поскольку обычно людям не нравится вид фекалий, разбросанных по округе, испражняясь в пакетик, вы облегчаете жизнь не только себе, но и прохожим. Возможно, поначалу они этого не оценят и даже будут ругаться, но вы всегда можете им вкрадчиво объяснить, что ваше нынешнее положение это не злой умысел.
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Будьте предельно вежливыми со случайными очевидцами
Если вас все-таки застигли за процессом дефекации, ни в коем случае не тушуйтесь. Заходите с козырей и сразу скажите, что вы приличный человек, а здесь оказались по острой нужде. Смотрите обнаружившему вас человеку в глаза, при этом сделайте раздраженное лицо ведь вы и без него знаете, что совершаете нечто непотребное. Также объясните, что испражняетесь в пакет и все уберете, поскольку заботитесь о местном пейзаже это должно немного смягчить ярость прохожего.
Если человек не уходит, спокойно выпрямитесь и продолжайте разговаривать с ним стоя вид полуголого человека с грязным задом наверняка смутит нарушителя вашего спокойствия. Если же он начинает вести себя агрессивно, опять же, не теряйтесь, и попробуйте надавить на его джентльменские чувства пусть он подождет, пока вы подотретесь.
Если и это не помогло, тогда не поможет уже ничего разве что крики «караул!», однако сбежавшиеся на зов люди, особенно сотрудники правопорядка, вряд ли встанут в конфликте на вашу сторону.
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Уберите за собой!
Главное, вне зависимости от итогов вашей уличной дефекации это убрать за собой. Если это по каким-то причинам не представляется возможным в данный момент, вернитесь потом и все равно очистите местность от своих следов тем самым вы и сами немного очиститесь от греха.
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Не лишним будет упомянуть, что дефекация в общественном месте может быть расценена полицейскими как мелкое хулиганство, которое карается пятнадцатью сутками ареста или штрафом в размере 15 МРОТ.
1. "Заставить всё съесть, посадить на кол, сжечь и отправить в свой первобытный аул, где она привыкла так себя вести, а жить в человеческом обществе не научилась. Пора уже что-то решать с законами о миграции."
2. Ну, бывает, дело житейское - общественных туалетов маловато власти строят.