В Китае годовалый малыш "убежал" из дома на ходунках

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Малышу удалось преодолеть расстояние в 200 метров от своего дома, прежде чем бабушка заметила его отсутствие и побежала догонять.
В китайском городе Дачжоу годовалый малыш смог "убежать" из дома, используя ходунки, в то время как его бабушка была занята приготовлением бутылочки с едой.
На видео видно, как маленький мальчик ловко выбирается на ходунках во двор и начинает катиться по дорожке.
Малышу удалось преодолеть расстояние в 200 метров от своего дома, прежде чем женщина заметила его отсутствие и побежала его догонять.
"К счастью, попытка к бегству завершилась без серьезных травм"
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