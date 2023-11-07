В Китае годовалый малыш "убежал" из дома на ходунках

В китайском городе Дачжоу годовалый малыш смог "убежать" из дома, используя ходунки, в то время как его бабушка была занята приготовлением бутылочки с едой.

На видео видно, как маленький мальчик ловко выбирается на ходунках во двор и начинает катиться по дорожке.

Малышу удалось преодолеть расстояние в 200 метров от своего дома, прежде чем женщина заметила его отсутствие и побежала его догонять.