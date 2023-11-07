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В Китае годовалый малыш "убежал" из дома на ходунках

В Китае годовалый малыш "убежал" из дома на ходунках

Автор:
07 ноября 2023 08:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бежал   мать года   на ходунках   недосмотрела   ребенок   родители   
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Малышу удалось преодолеть расстояние в 200 метров от своего дома, прежде чем бабушка заметила его отсутствие и побежала догонять.

В китайском городе Дачжоу годовалый малыш смог "убежать" из дома, используя ходунки, в то время как его бабушка была занята приготовлением бутылочки с едой.


На видео видно, как маленький мальчик ловко выбирается на ходунках во двор и начинает катиться по дорожке.


Малышу удалось преодолеть расстояние в 200 метров от своего дома, прежде чем женщина заметила его отсутствие и побежала его догонять.


"К счастью, попытка к бегству завершилась без серьезных травм"

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Метки: Видео   бежал   мать года   на ходунках   недосмотрела   ребенок   родители   
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5k
Горожанин 54 минуты назад
Китайский Конюхов.
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24k
ЦСКА 37 минут назад
ТП! MADE IN CHINA!
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