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Пьяная мать разгромила новогоднюю инсталляцию

Пьяная мать разгромила новогоднюю инсталляцию

Автор:
03 декабря 2023 12:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   воспиатние   мать года   новогодние украшение   поведение   пьянь   ребенок   стыдоба   
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В Краснодаре прошлой ночью на улице Адмирала Крузенштерна нетрезвая гражданка со своим ребёнком разгромила новогоднюю инсталляцию возле офиса агентства недвижимости.

⠀ Особого внимания заслуживает тарантиновский диалог на 55-й секунде видео. ⠀


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Метки: Видео   Краснодар   воспиатние   мать года   новогодние украшение   поведение   пьянь   ребенок   стыдоба   
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3  комментария
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София 54 минуты назад
Бедный ребёнок.
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Deiz

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