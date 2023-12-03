Пьяная мать разгромила новогоднюю инсталляцию

784
1
1
В Краснодаре прошлой ночью на улице Адмирала Крузенштерна нетрезвая гражданка со своим ребёнком разгромила новогоднюю инсталляцию возле офиса агентства недвижимости.
⠀ Особого внимания заслуживает тарантиновский диалог на 55-й секунде видео. ⠀
Источник:
Ссылки по теме:
- Пушистые номинантки на премию «Мать года»
- Мамаша неудачно скатилась вместе с ребёнком с горки
- В Китае годовалый малыш "убежал" из дома на ходунках
- Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами
- В Ростове мужчина разогнал бесцеремонных девиц, которые вечером разделись на детской площадке
Новости партнёров
реклама