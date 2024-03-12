Суровые алкоголики

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В Новосибирске двое молодых людей распивали пиво в подъезде, закусывая стеной. Это не шутка, один из них реально откусил и съел угол стены.
Эти поступки зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Инцидент произошел в доме 21/2 по улице Танкистов в Новосибирске. На видео видно, как двое неизвестных сначала царапали стену в подъезде каким-то предметом. Затем один из них дважды укусил угол стены.
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