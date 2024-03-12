Суровые алкоголики

Что положено тем, кто принес стране Победу

Водка вам безразлична: Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем

Агрессивный подъездный боец

Девушка с ребёнком не добежала до туалета и заложила «мину» жителям многоэтажки в Новосибирске

Подъездный ужас: наркоман ломился в дверь к женщине с ребенком

Бар-биржа в Барселоне меняет цены на напитки в зависимости от спроса