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Суровые алкоголики

Суровые алкоголики

Автор:
12 марта 2024 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   алкоголики   алкоголь   подъезд   стена   чудики   
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В Новосибирске двое молодых людей распивали пиво в подъезде, закусывая стеной. Это не шутка, один из них реально откусил и съел угол стены.

Эти поступки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в доме 21/2 по улице Танкистов в Новосибирске. На видео видно, как двое неизвестных сначала царапали стену в подъезде каким-то предметом. Затем один из них дважды укусил угол стены.

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Метки: Видео   алкоголики   алкоголь   подъезд   стена   чудики   
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78k
Viktor Полчаса назад
Под Новодворскую канает!

Под Новодворскую канает!Посмотреть
Под Новодворскую канает!
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1k
b_e_l_i_a_l Полчаса назад
Острая нехватка бетона в организме... Зимний авитаминоз, как никак....
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
У этой семейной пары такое хобби .
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257
dasn7 Час назад
У второго же нормальная шевелюра для занюхивания.
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