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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 825 постов • 42 подписчика подписаться
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Мужчина приставал к&nbsp;17-летней школьнице в&nbsp;подъезде в&nbsp;Нижнем Новгороде

Мужчина приставал к 17-летней школьнице в подъезде в Нижнем Новгороде

Автор:
15 октября 2023 11:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в Нижнем Новгороде   маньяк   подъезд   приставал   школьница   
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Инцидент случился на улице Республиканской. В 18:35 девушка возвращалась домой с пробежки, когда неизвестный мужчина начал преследовать её.

Нижегородцу удалось забежать вместе со школьницей в подъезд. Когда девушка вызвала лифт, мужчина попытался ее потрогать. Тогда юная спортсменка оттолкнула его и закричала, и злоумышленник убежал.

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Метки: Видео   в Нижнем Новгороде   маньяк   подъезд   приставал   школьница   
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4  комментария
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Murrkin Полчаса назад
Натрогался, теперь насидится.
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18k
Роберт Шекли 8 минут назад
Как за один щипок устроить себе райскую жизнь
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18k
Shtoppi 14 минут назад
осеннее обострение набирает обороты.
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3k
kuchipachi 18 минут назад
Это он такой рискованый путь проделал ради того, чтобы потрогать ягодицы? Даже не потрогать, а дотронуться... Уж снял бы шлюху да не только потрогал бы, да и безопаснее
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