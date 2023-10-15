Мужчина приставал к 17-летней школьнице в подъезде в Нижнем Новгороде

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Инцидент случился на улице Республиканской. В 18:35 девушка возвращалась домой с пробежки, когда неизвестный мужчина начал преследовать её.
Нижегородцу удалось забежать вместе со школьницей в подъезд. Когда девушка вызвала лифт, мужчина попытался ее потрогать. Тогда юная спортсменка оттолкнула его и закричала, и злоумышленник убежал.
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