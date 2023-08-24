"Подумала, что никто не увидит": женщина совершила кражу портмоне с документами и личными вещами курьера

Преступление попало на записи камер видеонаблюдения и найти злоумышленницу не составило труда.



Ей оказалась ранее судимая за организацию азартных игр и привлекаемая к уголовной ответственности за вымогательство 22-летняя жительница Московской области.



Уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), с утвержденным Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.