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"Подумала, что никто не увидит": женщина совершила кражу портмоне с документами и личными вещами курьера

"Подумала, что никто не увидит": женщина совершила кражу портмоне с документами и личными вещами курьера

Автор:
24 августа 2023 10:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воровка   документы   кража   криминал   курьер   преступление   
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Мужчина оставил велосипед с сумкой у подъезда и отправился с заказом в квартиру получателя.
Воспользовавшись ситуацией, к велосипеду подошла женщина, которая открыв сумку, размещенную на багажном отделении велосипеда, совершила кражу портмоне с документами и личными вещами потерпевшего, общей стоимостью 7 тыс. рублей.

Преступление попало на записи камер видеонаблюдения и найти злоумышленницу не составило труда.

Ей оказалась ранее судимая за организацию азартных игр и привлекаемая к уголовной ответственности за вымогательство 22-летняя жительница Московской области.

Уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), с утвержденным Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.


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Метки: Видео   воровка   документы   кража   криминал   курьер   преступление   
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8  комментариев
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19k
Алексей 2 часа назад
Судя по всему её на месте приняли, с учетом того как за ней мужик ломанулся
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alex 3 минуты назад
Курьер тот ещё мудень, он же не в Исламабаде, тут руки не отрубают за воровство, вот курица и повелась
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1k
Kra Полчаса назад
Просто ей очень деньги нужны были
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Ivan 47 минут назад
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607
ruslan d 2 часа назад
Елки , камеры на падиках даже особо и не прячут
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Курьер, часом, не мигрант?
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33k
albedo 2 часа назад
В Москве столько камер - надо быть полным дебилом, чтобы что то воровать.
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