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Неожиданный финал уличного ограбления

Неожиданный финал уличного ограбления (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 10:33
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   доставщик еды   курьер   ограбление   
1858
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К мирно стоящему доставщику еды подъехал мужчина, достал нож и потребовал отдать мобильный телефон. Проезжавший мимо автомобилист заметил ограбление и наказал преступника.

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Метки: бразилия   видео   доставщик еды   курьер   ограбление   
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26  комментариев
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
С этой швалью только так и нужно. Всё правильно сделал.
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2k
Brataxe 3 минуты назад
Вот это правильно с ними поступают.
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638
Vladimirs Orlovskis 6 минут назад
Панимаш, вот тока время остановился спрасит
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1k
Медвед 14 минут назад
Бразилия - это жесть. У меня друг там работал долгое время. Всех из его компании, включая его, грабили 1 раз минимум. Могли ворваться с пистолетами прямо в офис. У одного его коллеги пытались отжать мотоцикл на стоянке рядом с офисом. Тот не хотел отдавать и его прямо там застрелили.
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3k
cfhfwby 23 минуты назад
Все записывают водилу в героя, но он...ЭЛЕМЕНТАРНО не мог видеть в руках велосипедиста ничего и не мог понять, что происходит здесь, он просто разговаривал по мобиле и не увидел велосипедиста: на том не было светоотражающего жилета, у велосипеда не было проблесковых огней, короче, водилу ждет суд.
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398
beshh cfhfwby 16 минут назад
Чувак, ты слепой?
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151
saturn Полчаса назад
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7k
Puans-on Полчаса назад
Да, здесь вам не Рио-Де-Жанейро.
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13k
Сергей Полчаса назад
То есть это чудо запихал нож в трусы и ехал на велосипеде? Ему повезло, что не кастрировал себя по дороге. Или он этот нож так долго из ляжки выковыривал?
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10k
Seledochnik Час назад
Говорят до сих пор едет на капоте куда-то....
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63k
Максим Час назад
Пипец этот потц секунд 20 копался в трусах в поисках ножа.. снял бы шлем да уепал.. нет он руки поднял, когда тот в трусы полез)
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33k
AGM Час назад
Я думал что после этого доставщик пиццы дальше спокойно поедет на заказ.
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13k
seller-k Час назад
А может...
-Слышь, чувак, пицца есть? Скока стоит? Щас деньги достану.
-Не-не, всё продал, нету (разводит руками).
-А-а-а, бл... на х... пи...
Да, жрать после семи вредно
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5k
Николай seller-k Час назад
так же подумал... как водила определил что ограбление происходит...
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4k
Mike Snow Николай 42 минуты назад
может он его только что грабанул, а тут по пути еще и этот доставщик - двойной куш!
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13k
Сергей Николай 37 минут назад
Похоже, что водитель охотился за ним. Вот как этот чудо-грабитель не спалил слежку... а хотя по навыку извлечения оружия...
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28k
BuG Час назад
Бразилия... где много диких обезьян.
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2k
Гур 2 часа назад
Классно на капоте прокатил)))
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Всё правильно, давить их сук!
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36k
dima423 2 часа назад
интересно, а у них такое законно?))) ...у нас бы 1000% водителя наказали за такой поступок уголовно)
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15k
Александр dima423 Час назад
С учетом того что Бразилия занимает почетное второе место по убийствам в Южной Америке(и то благодаря, стараниям Венесуэлы, особенно после смерти Чавеса и дальнейшего рассадника демократии, Мурадо и вот этого всего) . Смею предположить, что в Бразилии- хлопнуть преступника, что то вроде гражданского долга, иначе штраф впаяют...
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398
beshh dima423 13 минут назад
В Бразилии это обыденное дело. Полицаи максимум, что сделают - руку пожмут.
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21k
Сибиряк 2 часа назад
ибо нех№й!
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9k
Алексей 2 часа назад
Добить шлемом пока еще тёплый ублюдок
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7k
Bubba_Wash 2 часа назад
Мстители:Таран.
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