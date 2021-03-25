Неожиданный финал уличного ограбления

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К мирно стоящему доставщику еды подъехал мужчина, достал нож и потребовал отдать мобильный телефон. Проезжавший мимо автомобилист заметил ограбление и наказал преступника.
Только не в мое смену! Инцидент, предположительно, произошел в Бразилии.
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Метки: бразилия видео доставщик еды курьер ограбление
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