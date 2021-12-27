Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине

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В одном из магазинов Екатеринбурга женщина залезла в карман 14-летней школьницы и вытащила смартфон. Камера наблюдения запечатлела момент кражи.
На опубликованных в сети кадрах видно, как к девочке подходит злоумышленница в зеленой куртке и с рюкзаком. Женщина с маской на лице встаёт вплотную к подростку и, прикрывая руку пакетом, залезает ей в карман.
Девочка обнаружила пропажу гаджета, когда рассчитывалась на кассе. Она позвонила на свой номер со смартфона продавца и была удивлена ответом. Женщина на том конце заявила, что номер принадлежит ей, и вскоре он оказался вне зоны доступа. Отец пострадавшей написал заявление в полицию.
Девочка обнаружила пропажу гаджета, когда рассчитывалась на кассе. Она позвонила на свой номер со смартфона продавца и была удивлена ответом. Женщина на том конце заявила, что номер принадлежит ей, и вскоре он оказался вне зоны доступа. Отец пострадавшей написал заявление в полицию.
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