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Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине

Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 08:21
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровка   екатеринбург   инцидент   карманница   кража   криминал   магазин   
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В одном из магазинов Екатеринбурга женщина залезла в карман 14-летней школьницы и вытащила смартфон. Камера наблюдения запечатлела момент кражи.
На опубликованных в сети кадрах видно, как к девочке подходит злоумышленница в зеленой куртке и с рюкзаком. Женщина с маской на лице встаёт вплотную к подростку и, прикрывая руку пакетом, залезает ей в карман.

Девочка обнаружила пропажу гаджета, когда рассчитывалась на кассе. Она позвонила на свой номер со смартфона продавца и была удивлена ответом. Женщина на том конце заявила, что номер принадлежит ей, и вскоре он оказался вне зоны доступа. Отец пострадавшей написал заявление в полицию.

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Метки: видео   воровка   екатеринбург   инцидент   карманница   кража   криминал   магазин   
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4  комментария
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myymoo 39 минут назад
Хотелось бы надеяться что найдут.
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ЦСКА Полчаса назад
Цыга?
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11k
Majul 40 минут назад
Какая же мразь, обворовывать ребенка. Падаль
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