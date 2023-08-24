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Тяжелые будни таксистов в Москве

Тяжелые будни таксистов в Москве

Автор:
24 августа 2023 09:55
Сообщество : Таксисты
Метки: Вижео   конфликт   наркоманы   ножик   такси   таксисты   
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К водителю подсела парочка наркоманов, которая вела себя буйно во время поездки. Мужчина попросил их выйти, за что получил порцию агрессии.

Отбиваться пришлось с помощью ножа, но те не испугались и чуть сами не кинулись на оружие.


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Метки: Вижео   конфликт   наркоманы   ножик   такси   таксисты   
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7  комментариев
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206
Илья Час назад
Наркоманы уже не люди, надо их поражать в правах и отправлять в специальные лагеря.
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14k
Kostick Час назад
кусок телефонного кабеля, или юркий молоточек, прибавляют минимум +50 к атаке )
отвертка уже хуже, можно ненароком заколоть вурдалака, будет превышение.
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10k
МихА Час назад
Эххх жалко что у таксёра с собой перца не было... Залить их мерзкие рожи прям руки чешутся...
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