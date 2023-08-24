Тяжелые будни таксистов в Москве

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К водителю подсела парочка наркоманов, которая вела себя буйно во время поездки. Мужчина попросил их выйти, за что получил порцию агрессии.
Отбиваться пришлось с помощью ножа, но те не испугались и чуть сами не кинулись на оружие.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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отвертка уже хуже, можно ненароком заколоть вурдалака, будет превышение.