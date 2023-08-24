Я бы не сел на такой аттракцион ни за что на свете, ни под каким предлогом

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Мужи от страха, закрыв глаза едет на американской горке, а девушка в это время решила выяснить отношения.
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-клаустрофобия это замкнутое пространство а тут оно где ?!
-в гробу !
пользующихся маршрутками, впечатления не производят.