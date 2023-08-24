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Я бы не сел на такой аттракцион ни за что на свете, ни под каким предлогом

Я бы не сел на такой аттракцион ни за что на свете, ни под каким предлогом

Автор:
24 августа 2023 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   американские горки   горка   люди   отношение   страх   
1542
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Мужи от страха, закрыв глаза едет на американской горке, а девушка в это время решила выяснить отношения.

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Метки: Видео   Юмор   американские горки   горка   люди   отношение   страх   
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12  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
-я бы не сел на такой аттракцион, у меня клаустрофобия.
-клаустрофобия это замкнутое пространство а тут оно где ?!
-в гробу !
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14k
Kostick 6 минут назад
норм каруселька, самый изюм - в первой вагонетке сидеть.
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59k
Александр 6 минут назад
Американские горки вызывают неподдельное чувство ужаса. Но на людей,
пользующихся маршрутками, впечатления не производят.

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8k
Nikolay 15 минут назад
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608
ruslan d 17 минут назад
В жизни бы не полез ...
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33k
Fat Lynx 17 минут назад
Бабу в космонавты, мужика в детство и на горки.
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114k
parallax 17 минут назад
Значит не быть тебе пилотом.
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204
Илья Полчаса назад
Мужик первый раз наверное .
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1k
poha 38 минут назад
Думал, мужик поручень сломает.
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55k
dima423 48 минут назад
обычная горка, сто раз на таких катался)
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41
RingoStar2 dima423 2 минуты назад
зато баба и мужик необычные - тиктокеры ))
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