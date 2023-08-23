В Одессе произошел конфликт из-за канализационного люка

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Кто бы мог подумать, что канализационный люк может вызвать такую драку в Одессе!
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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чего они там "ховают"?
рустелевизора у меня нет - отключили давно. нельзя нам в Германии его видеть.
Загадки в темноте...
я таки совсем не украинец, поэтому буду максимально толерантен.
просто пойду послушать "Сектор Газа" песню за "я бычок подниму.."