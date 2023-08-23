В Одессе произошел конфликт из-за канализационного люка

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Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку

В Петербурге мужчина вызывал скорую для своей подруги, а потом напал на врача

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