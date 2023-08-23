FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 626 постов • 37 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Одессе произошел конфликт из-за канализационного люка

В Одессе произошел конфликт из-за канализационного люка

Автор:
23 августа 2023 10:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Одесса   дамы   драка   канализационный люк   конфликт   
2532
1
1

Кто бы мог подумать, что канализационный люк может вызвать такую драку в Одессе!

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Одесса   дамы   драка   канализационный люк   конфликт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
76k
Viktor Час назад
А чё стока мужиков призывного возраста спокойно по городу шароё...., гуляют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
jnkbxybr 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 6 минут назад
а что там за "помещение" в люке?
чего они там "ховают"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Даниил 6 минут назад
Розовая юбка защищает жилище черепашек-ниндзя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 17 минут назад
Вот что бывает когда саловшоколаде слишком много сожрешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
smokes 17 минут назад
Да скорее всего пришли должников от водопровода отключать.. ну а любители халявы естественно против..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Slonyash 18 минут назад
А шо всё на великом и могучем то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
Максим Химки 21 минуту назад
2 бабы дерутся - 5 мужиков снимают на смартфоны)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Feathery 21 минуту назад
Эйприл О'Нил защищает дом черепашек-ниндзя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
Роман Полчаса назад
В розовом жопка не плоха))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail Полчаса назад
ничо не понятно, одни лезут в люк, другие не дают. в чем смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр Полчаса назад
Спорят кто имеет право жить в канализации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Андрей 44 минуты назад
Хоть бы раскрыли интригу, что там за помещение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Голос Вселенной 45 минут назад
Мне одному не ясно, почему они на русском говорят? Да еще и так чисто.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
Александр Богомолов Голос Вселенной 10 минут назад
давайте я вам попробую разъяснить сей странный парадокс. возможно потому что телевизор звиздит про страшных укронацистов, которые за русский язык сажают, стреляют и сжигают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Колька Валеркин сын 47 минут назад
Ээээм, чта?! А почему все на языке ахресора общаюцо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Dragon 48 минут назад
Да что, чёрт побери, там под люком? Янтарная комната, Святой Грааль, база рептилоидов?
Загадки в темноте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Albert GER 51 минуту назад
лично понял так - рейдеры захватывают "комнату" по люком.
я таки совсем не украинец, поэтому буду максимально толерантен.
просто пойду послушать "Сектор Газа" песню за "я бычок подниму.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Василий 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
АнтонПолднев 53 минуты назад
А чего ж они не на мове вещают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
ДедМаздай 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Pyramid Head ДедМаздай 11 минут назад
кавабанга!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 55 минут назад
Идиоты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453476



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Российская шахматистка выиграла Кубок мира
Российская шахматистка выиграла Кубок мира
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Самый маленький спасённый младенец в России
Самый маленький спасённый младенец в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#ДТП#авто аварии#Прикол#история#забавно#знаменитости#шоу бизнес#СССР
#Юмор#автомир#аварии#Автовсячина#люди#Россия#Приколы#картинки#в мире#улыбнуло
#машина#интересное#интересно#животные#подборка#дети#США#кино#позитив#Ynews
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку В Петербурге мужчина вызывал скорую для своей подруги, а потом напал на врача В Петербурге мужчина вызывал скорую для своей подруги, а потом напал на врача "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами Две семьи устроили драку в парке Диснея Две семьи устроили драку в парке Диснея "Здорово, мальчишки!": чебоксарским парням не понравилось обращение, и они забросали обидчика шаурмой "Здорово, мальчишки!": чебоксарским парням не понравилось обращение, и они забросали обидчика...

На что жалуетесь?

Вернуться