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Ограбление ресторана бывшими сотрудниками

Ограбление ресторана бывшими сотрудниками

Автор:
23 августа 2023 09:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   криминал   мексиканские мигранты   ограбление ресторана   преступники   
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В США мексиканские мигранты сбились в преступную банду и вернулись на работу, чтобы обнести бывшего босса

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Метки: Видео   США   криминал   мексиканские мигранты   ограбление ресторана   преступники   
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4  комментария
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7k
salim777 Полчаса назад
Толстый снайпер по ходу.
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76k
Viktor 7 минут назад
И чё там брать то, вилки да тарелки? А теперь отдохнут.

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5k
S__D 9 минут назад
А где ограбление-то? Зашли, потыкали пистолетами, поводили персонал по комнатам, даже кассу не смогли открыть. Не преступление, а экскурсия.
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