12 редких фотографий американских преступников прошлого

Бертильоновское фото или магшот (от англ. "mug shot"), как его стали называть позже, произвело настоящую революцию в криминалистике и позволило полиции вести визуальный учёт всех арестованных.

Итак, начиная с середины 1800-х годов, буквально через несколько лет после изобретения фотографии, полиция некоторых стран начала фотографировать лица задержанных.

Данные фото из коллекции пенитенциарной системы штата Небраска и суда Омахи позволят нам заглянуть в судьбы некоторых случайных людей, живших более 130 лет назад.

Джеймс Вайтуотер