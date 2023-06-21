12 редких фотографий американских преступников прошлого

Подборка фотографий американцев, связанных с криминалом, живших более 130 лет назад и небольшие истории из их дел.
Бертильоновское фото или магшот (от англ. "mug shot"), как его стали называть позже, произвело настоящую революцию в криминалистике и позволило полиции вести визуальный учёт всех арестованных.
Итак, начиная с середины 1800-х годов, буквально через несколько лет после изобретения фотографии, полиция некоторых стран начала фотографировать лица задержанных.
Данные фото из коллекции пенитенциарной системы штата Небраска и суда Омахи позволят нам заглянуть в судьбы некоторых случайных людей, живших более 130 лет назад.
Джеймс Вайтуотер
Этот мужчина убил двух человек. Находясь в тюрьме с 1872 по 1889 год, он вдруг уверовал в Бога и принял христианство. И о чудо, в 1889 году он вышел на свободу, так как в штате Небраска был принят закон, позволяющий губернатору помиловать двух заключенных, которые «пробыли в тюрьме более 10 лет или чье поведение в заключении заслуживало такого милосердия».
Альберт Джонсон
Джонсон был приговорен к одному году и шести месяцам за кражу в особо крупном размере. В тюрьму штата Небраска он прибыл с лихими усами, бородой и шевелюрой. Из-за тюремной политики по уменьшению количества вшей среди заключенных, власти обрили ему голову и лицо.
Джордж Рэй
Как вы знаете, улыбающиеся лица на фотографиях Викторианской эпохи довольно редки, поэтому ухмыляющийся Джордж на тюремном снимке максимально необычен на этом магшоте. Особенно, если учесть, что он отсидел 10 лет за непредумышленное убийство в конце 1890-х годов.
Джеймс Коллинз
Джеймс был арестован 12 мая 1897 года за кражу со взломом. На снимке видно, что его голова перевязана. Согласно протоколу, Коллинз сбежал и был арестован повторно только почти через год. Видимо, при втором задержании с ним уже не церемонились и 23-летний портной из Омахи был отправлен в тюрьму, чтобы отбыть пятилетний срок.
Голди Уильямс
Обратите внимание, что дамочка демонстративно скрестила руки на груди и скорчила гримасу. Судя по всему, та ещё "штучка". Согласно полицейским записям, арестованная за бродяжничество 29 января 1898 года, Уильямс, также известная как Мэг Мерфи, была ростом всего 152 см и весила 49 кг.
Чарльз Мартин
Трое грабителей взломали сейф в банке 15 февраля 1898 года. Им удалось вынести около 2400 долларов. Страховая компания банка наняла знаменитое детективное агентство Пинкертона, а то отправила помощника суперинтенданта Ф. Толлотсона, чтобы выследить грабителей.
На момент ареста у Мартина при себе были золотые часы и 565 долларов наличными, которые, как считается, составляли его долю.
Нора Коурьер
Нора Курьер была более известна как «Красная Нора». 31 марта 1901 года полиция Омахи арестовала девушку за кражу ...лошади. Согласно протоколу, ей было 22 года, у неё были серо-голубые глаза и шрам на лбу. Интересно, что на снимке его не видно.
Герберт Кокрэн
Кокрэн был арестован 24 ноября 1899 года за кражу со взломом. Согласно описанию полиции, портной из Фэрмонта, штат Небраска, Кокрэн, имел слегка сутулое телосложение, светлое лицо и брови, сходившиеся у основания носа. Фотографироваться мужчина не пожелал, поэтому на снимке видны также руки неизвестного полицейского.
Фрэнк Л. Динсмор
Двойное убийство потрясло крошечный городок Одесса (не удивляйтесь) округа Буффало в ночь на 4 декабря 1899 года. Лилиан Динсмор была найдена мёртвой на кухне дома, в котором она проживала со своим мужем красавчиком Фрэнком. При этом, некто Фред Лауэ, который сдавал им это жильё в аренду, тоже был застрелен в своей спальне.
По словам его жены, мистер Динсмор стал одержим ею и соблазнил её. При этом, она утверждала также, что Фрэнк якобы замышлял убить свою молодую жену и её супруга тоже. После того, как они действительно были убиты, братья покойной Лилиан обвинили Фрэнка в ...использовании гипнотических способностей на их сестре. Выслушав обвинение, вдова Лауэ также заявила, что тоже стала жертвой гипнотического влияния. В общем, охмурил, да и только.
В итоге, дело Динсмора стало газетной сенсацией. Он же яростно отрицал все обвинения даже после оглашения приговора, но его приговорили к смертной казни через повешение.
Берта Либбеке
Берта заслужила репутацию одной из самых известных карманниц Среднего Запада. Работала она так. Находила в толпе хорошо одетого мужчину, затем как бы случайно натыкалась на жертву, делая вид, что теряет сознание. Пока он пытался ей помочь, мисс Либбеке избавляла джентльмена от материальных ценностей в его кармане и, конечно, кошелька.
Мэри Шэннон
Мэри была приговорена к двум годам заключения за беспорядки в мае 1925 года. При этом, в протоколе почему-то не объясняется, что именно она сделала, чтобы быть обвиненный в учинении беспорядка. А на вид вполне законопослушная женщина, правда?
Фрэнк Картер
В феврале 1926 года этот дядька с тяжелым взглядом терроризировал целый город. Он стрелял из пистолета в случайных людей наугад через освещённые окна домов, используя глушитель. Целую неделю жители Омахи боялись зажигать вечером свет.
Он был схвачен 26 февраля и судим за убийство двух человек, но он утверждал, что убил 43 человека. Его адвокаты пытались сослаться на невменяемость, но он был признан виновным и сел на электрический стул.
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