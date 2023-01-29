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Американец, напавший на мужа Нэнси Пелоси, извинился, что не смог сделать большего

Американец, напавший на мужа Нэнси Пелоси, извинился, что не смог сделать большего

Автор:
29 января 2023 10:51
Сообщество : Криминал
Метки: ДеПейп   Пелоси   США   видео   криминал   нападение   
1340
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В конце октября 2022 года на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение. Нэнси дома тогда не было, так что досталось ее супругу Полу.

Полиция, прибывавшая на вызов, оперативно скрутила Дэвида ДеПейпа, который все-таки успел пару раз стукнуть мужа Пелоси молотком. Кадры нападения появились в свободном доступе только сейчас.


Дэвид, который сейчас ждет решения суда, попросил возможность выступить с заявлением в местной телестанции, где в прямом эфире попросил прощение у всего американского народа за недоделанную работу.


Он сказал, что «свобода не умирает, а ее систематически уничтожают. И у людей, которые это делают, есть имена и адреса. И вот я вооружился этими именами и адресами и нанес им визит. Хотел поговорить с ними по душам об их плохом поведении. Хочу извиниться перед всеми. Я облажался. Очень виноват, что не смог сделать большего. Оплошал и в этом некого винить, кроме меня самого. Надо было лучше подготовиться».

В планах у Дэвида было похищение самой Нэнси Пелоси, атака на сына Байдена Хантера и нападения на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.


В ходе расследования выяснилось, что он 20 лет назад незаконно приехал в Калифорнию из Канады и всячески выступал против Демократической партии, а Нэнси Пелоси, по его мнению, вообще зло во плоти. Сейчас 42-летнему ДеПейпу грозит от 13 лет до пожизненного.



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Метки: ДеПейп   Пелоси   США   видео   криминал   нападение   
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13  комментариев
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Нужно было съездить в какую-нибудь страну...которую пиндосы уничтожили...его бы там местные спец.службы хоть поднатаскали это сделать более профессионально.
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26
Добрый Самаритянин 9 минут назад
Герой! Тут больше нечего добавить.
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2k
Александр 24 минуты назад
это уже было, только вместо молотка, надо было брать ледоруб.
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1
Павел Полчаса назад
Свободу герою!
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10k
Shtoppi 40 минут назад
<<В планах у Дэвида было похищение самой Нэнси Пелоси, атака на сына Байдена Хантера и нападения на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.>>
-----------------
А у этого чувака планы были далекоидущие. Ему вообще повезло что его копы не грохнули при задержании.
P.S. Жаль что он не смог добраться хотя бы до этой ведьмы пелоси.
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43k
Мойша 49 минут назад
Извините. что не попал!
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223
Николай Пауков 57 минут назад
Ну хрен знает... Раз так серьезно был настроен че не замутил пистик? Хорошо хоть его не пристрелили.
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223
Николай Пауков sedoisever Минуту назад
ну вроде пистик от пистолет.
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90k
Дмитрий 59 минут назад
Жаль таких партизан очень мало - смерть американских чиновников и их родственников должны поставлены на поток. Пора российским спецслужбам этим заняться , а не сопли жевать и называть их западные партнёры.
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9k
Владимир Час назад
Я тоже расстроен что, он не смог сделать больше.......
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242
Хухрмухр 2 часа назад
Ну и лох.
Хоть бы фильмы посмотрел.У пиндосов там все по полочкам разложено.Да и не тех мочить собрался.Это так,мелкие пешки.
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