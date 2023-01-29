Американец, напавший на мужа Нэнси Пелоси, извинился, что не смог сделать большего

Он сказал, что «свобода не умирает, а ее систематически уничтожают. И у людей, которые это делают, есть имена и адреса. И вот я вооружился этими именами и адресами и нанес им визит. Хотел поговорить с ними по душам об их плохом поведении. Хочу извиниться перед всеми. Я облажался. Очень виноват, что не смог сделать большего. Оплошал и в этом некого винить, кроме меня самого. Надо было лучше подготовиться».

В планах у Дэвида было похищение самой Нэнси Пелоси, атака на сына Байдена Хантера и нападения на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.