Американец, напавший на мужа Нэнси Пелоси, извинился, что не смог сделать большего

В конце октября 2022 года на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение. Нэнси дома тогда не было, так что досталось ее супругу Полу.
Полиция, прибывавшая на вызов, оперативно скрутила Дэвида ДеПейпа, который все-таки успел пару раз стукнуть мужа Пелоси молотком. Кадры нападения появились в свободном доступе только сейчас.
Дэвид, который сейчас ждет решения суда, попросил возможность выступить с заявлением в местной телестанции, где в прямом эфире попросил прощение у всего американского народа за недоделанную работу.
Он сказал, что «свобода не умирает, а ее систематически уничтожают. И у людей, которые это делают, есть имена и адреса. И вот я вооружился этими именами и адресами и нанес им визит. Хотел поговорить с ними по душам об их плохом поведении. Хочу извиниться перед всеми. Я облажался. Очень виноват, что не смог сделать большего. Оплошал и в этом некого винить, кроме меня самого. Надо было лучше подготовиться».
В планах у Дэвида было похищение самой Нэнси Пелоси, атака на сына Байдена Хантера и нападения на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.
В ходе расследования выяснилось, что он 20 лет назад незаконно приехал в Калифорнию из Канады и всячески выступал против Демократической партии, а Нэнси Пелоси, по его мнению, вообще зло во плоти. Сейчас 42-летнему ДеПейпу грозит от 13 лет до пожизненного.
Источник:
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А у этого чувака планы были далекоидущие. Ему вообще повезло что его копы не грохнули при задержании.
P.S. Жаль что он не смог добраться хотя бы до этой ведьмы пелоси.
В Америке у каждого желающего есть пистик. Просто этот чувак - клинический шизофреник. Он шол не тупо ликвидировать , а "поговорить" , выяснить отношения при помощи молотка не осознавая характер последствий.
Хоть бы фильмы посмотрел.У пиндосов там все по полочкам разложено.Да и не тех мочить собрался.Это так,мелкие пешки.