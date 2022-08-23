Американец воровал деньги из ресторанов под видом "инспектора"

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В Лас-Вегасе активно ищут горе-преступника, который попал на камеры фаст-фуд ресторана. Тот воровал деньги из сейфов двух заведений, представившись "санитарным инспектором".
Полиция Лас-Вегаса, США, ищет мужчину, который под видом санитарного инспектора обкрадывал предприятия. Горе-преступник посетил два ресторана быстрого питания, представился сотрудникам санитарным инспектором, и убедил служащих открыть сейфы. В обоих случаях ему удалось взять деньги из сейфов, и после чего - скрыться с места.
Однако, преступник продумал не все шаги - камера наблюдения в одном из ресторанов зафиксировала лицо мужчины. Теперь его активно ищут стражи порядка, публикуя видео и фото с камеры. По данным полиции, мужчине около 25-35 лет. Он был одет в сероватую рубашку и чёрные брюки. Сам инцидент произошёл в начале июля - но мужчину ищут до сих пор.
Видео с камеры ресторана
Источник:
АНТИФИШКИ
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