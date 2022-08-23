Американец воровал деньги из ресторанов под видом "инспектора"

Однако, преступник продумал не все шаги - камера наблюдения в одном из ресторанов зафиксировала лицо мужчины. Теперь его активно ищут стражи порядка, публикуя видео и фото с камеры. По данным полиции, мужчине около 25-35 лет. Он был одет в сероватую рубашку и чёрные брюки. Сам инцидент произошёл в начале июля - но мужчину ищут до сих пор.