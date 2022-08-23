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Сообщество Жизнь в США 865 постов • 243 подписчика подписаться
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Американец воровал деньги из ресторанов под видом "инспектора"

Американец воровал деньги из ресторанов под видом "инспектора"

Автор:
23 августа 2022 08:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Случаи   видео   воровство   инциденты   истории   люди   преступники   фото   
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В Лас-Вегасе активно ищут горе-преступника, который попал на камеры фаст-фуд ресторана. Тот воровал деньги из сейфов двух заведений, представившись "санитарным инспектором".

Источник:

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Метки: США   Случаи   видео   воровство   инциденты   истории   люди   преступники   фото   
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5  комментариев
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1k
Шурман Час назад
Воровал и воровал а мы что должны сделать ? опознать ? наказать ? найти в России и опять наказать ?:)
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309
Карл 11 минут назад
Напомнило недавний случай в Москве.

https://life-ru.turbopages.org/life.ru/s/p/1515708https://life-ru.turbopages.org/life.ru/s/p/1515708
(видео)

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6k
Shtoppi Час назад
Какой же он горе-преступник? Деньги украл (два раза), скрылся и его до сих пор найти не могут, хоть он на камерах засветился. По моему все как раз наоборот)))))))))))
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13k
сеньор Леонсио Час назад
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