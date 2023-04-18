Москвичи приводят себя в форму к лету

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Некоторые жители Москвы решили как можно скорее привести себя в форму к лету. Например, в одном из районов города заметили пожилого мужчину, который прогуливался с гантелями в руках. Другой представитель сильного пола решил подтянуться в общественном транспорте.
Третий москвич растягивался в ожидании поезда в позе «собака мордой вниз».
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