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Москвичи приводят себя в форму к лету

Москвичи приводят себя в форму к лету

Автор:
18 апреля 2023 14:52
Сообщество : Спорт
Метки: Москва   Россия   Спорт   видео   люди   упражнение   чудаки   
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Некоторые жители Москвы решили как можно скорее привести себя в форму к лету. Например, в одном из районов города заметили пожилого мужчину, который прогуливался с гантелями в руках. Другой представитель сильного пола решил подтянуться в общественном транспорте.

Третий москвич растягивался в ожидании поезда в позе «собака мордой вниз».


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Метки: Москва   Россия   Спорт   видео   люди   упражнение   чудаки   
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2  комментария
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ChePaev 2 часа назад
да обоссаться каждый год: посещаю фитнесс-клуб регулярно уже 10 лет, заметил постоянную закономерность- как дело к весне, в фитнесс-клубы потянулись жиробасы и жиробасихи нажравшие за год бока и жопы, в надежде "по-бырому" к лету привести себя в форму, а то ж ведь лето на носу, а кость все еще крупная)) мы их называем "подснежники". Как правило, максимум месяц бестолковых и бессистемных прыганий по спортивным снарядам, далее идет осознание бестолковости посещения и к майским праздникам "подснежники" исчезают и больше не появляются до следующей весны.
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Колорад 2 часа назад
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