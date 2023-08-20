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Полицейские спасли уфимскую пенсионерку, которая почти отдала все сбережения мошенникам

Полицейские спасли уфимскую пенсионерку, которая почти отдала все сбережения мошенникам

Автор:
20 августа 2023 09:20
Сообщество : Мошенничество
Метки: ufp   деньги   мошенники   обман   пенсионерка   полицейские   сбережения   
1576
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Женщину разводили по классической схеме: позвонили, представились сотрудниками полиции, напугали кредитами.

После, естественно, ей позвонили из Центробанка и потребовали срочно перевести средства на "безопасные счета".

Уфимка долго стояла у банкомата и внимательно слушала указания — это заметили две девушки в форме. Поняли, что происходит, и начали уговаривать бросить трубку. К счастью, успели. Обманщики обрабатывали женщину несколько часов и запрещали класть трубку, она очень благодарна внимательным девчонкам.

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Метки: ufp   деньги   мошенники   обман   пенсионерка   полицейские   сбережения   
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10  комментариев
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1k
Shurovik 43 минуты назад
Давно уже пора по гос. каналам раз по 20 в день давать информацию, что никаких "безопасных счетов" не существует, что никто не будет просто так звонить из "центробанка" и "полиции", чтобы спасти ваши деньги.....
Да и представители банков могли бы записать короткие ролики в духе "в случае подозрительных операций мы просто блокируем ее и просим явиться в отделение банка, а не звоним для перевода денег на "безопасные" счета".
Но это явно еще не задело никого из "верхушки"....
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321
DrEris 21 минуту назад
Надеюсь им кинжалом прилетит в их конторке хохлятской
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16k
Alex Полчаса назад
Обязать банки в случае мошеннических действий возмещать пострадавшим денежные средства... Уверен, что через неделю вопрос будет закрыт.
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62k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
Пусть бы отправила жуликам , им тоже деньги нужны, а пенсионерка и так богатая.
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57k
Олег 55 минут назад
гореть в аду мразям. Доходит до того, что в день по 2 звонка от мошенников. И я не верю, что невозможно отследить на какие счета и куда ушли деньги. При желании и команде сверху такие схемы вполне по силам раскрывать молодые лейтенанты
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14k
GROMOZEKA 56 минут назад
Покуда есть на свете дураки…..
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