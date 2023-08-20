Полицейские спасли уфимскую пенсионерку, которая почти отдала все сбережения мошенникам

После, естественно, ей позвонили из Центробанка и потребовали срочно перевести средства на "безопасные счета".



Уфимка долго стояла у банкомата и внимательно слушала указания — это заметили две девушки в форме. Поняли, что происходит, и начали уговаривать бросить трубку. К счастью, успели. Обманщики обрабатывали женщину несколько часов и запрещали класть трубку, она очень благодарна внимательным девчонкам.