Полицейские спасли уфимскую пенсионерку, которая почти отдала все сбережения мошенникам

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Женщину разводили по классической схеме: позвонили, представились сотрудниками полиции, напугали кредитами.
После, естественно, ей позвонили из Центробанка и потребовали срочно перевести средства на "безопасные счета".
Уфимка долго стояла у банкомата и внимательно слушала указания — это заметили две девушки в форме. Поняли, что происходит, и начали уговаривать бросить трубку. К счастью, успели. Обманщики обрабатывали женщину несколько часов и запрещали класть трубку, она очень благодарна внимательным девчонкам.
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Да и представители банков могли бы записать короткие ролики в духе "в случае подозрительных операций мы просто блокируем ее и просим явиться в отделение банка, а не звоним для перевода денег на "безопасные" счета".
Но это явно еще не задело никого из "верхушки"....
Думаю, что единственный способ решить проблему - вырезать нахрен эту раковую опухоль вместе со всеми метастазами. Пытаться противодействовать жулью техническими средствами бесполезно, эти мрази будут постоянно придумывать что-то новое и обходить любые защиты. Это создавать что-то полезное они совершенно неспособны, а мелко пакостить и обманывать беззащитных - в этом они чемпионы мира.