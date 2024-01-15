Пьяный мужчина залез на третий этаж дома без лестниц

В Лазаревском районе Сочи спасатели вызволили из западни мужчину с травмированной спиной.

Сигнал о пострадавшем поступил на телефон службы «112». Мужчина сумел сам запросить помощь. Он рассказал диспетчеру, что находится в недостроенном доме и не может его самостоятельно покинуть, так как у него болит спина.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что мужчина находится на третьем этаже в помещении без лестниц. Как он оказался в недостроенном доме, да еще к тому же на третьем этаже, мужчина объяснить не смог.