Пьяный мужчина залез на третий этаж дома без лестниц

Чтобы спуститься вниз, бедолаге понадобилась помощь спасателей.
В Лазаревском районе Сочи спасатели вызволили из западни мужчину с травмированной спиной.
Сигнал о пострадавшем поступил на телефон службы «112». Мужчина сумел сам запросить помощь. Он рассказал диспетчеру, что находится в недостроенном доме и не может его самостоятельно покинуть, так как у него болит спина.
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что мужчина находится на третьем этаже в помещении без лестниц. Как он оказался в недостроенном доме, да еще к тому же на третьем этаже, мужчина объяснить не смог.
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По словам спасенного, он ночевал в этом доме в состоянии сильного алкогольного опьянения, а когда проснулся утром, понял, что у него сильно болит спина.
В итоге спасатели смогли подняться на третий этаж только при помощи трехколенной лестницы.
- Эвакуировали пострадавшего при помощи наклонной переправы и носилок, так как предположительно, у него была травма поясничного отдела позвоночника, внизу мужчину уже ожидали врачи, - рассказали спасатели.
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