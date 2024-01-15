FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1120 постов • 47 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Пьяный мужчина залез на третий этаж дома без лестниц

Пьяный мужчина залез на третий этаж дома без лестниц

Автор:
15 января 2024 12:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Спасение   алкоголь   без лестницы   забавно   мужчина   пьяный   спасатели   
1146
1
1

Чтобы спуститься вниз, бедолаге понадобилась помощь спасателей.

В Лазаревском районе Сочи спасатели вызволили из западни мужчину с травмированной спиной.


Сигнал о пострадавшем поступил на телефон службы «112». Мужчина сумел сам запросить помощь. Он рассказал диспетчеру, что находится в недостроенном доме и не может его самостоятельно покинуть, так как у него болит спина.


Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что мужчина находится на третьем этаже в помещении без лестниц. Как он оказался в недостроенном доме, да еще к тому же на третьем этаже, мужчина объяснить не смог.

По словам спасенного, он ночевал в этом доме в состоянии сильного алкогольного опьянения, а когда проснулся утром, понял, что у него сильно болит спина.


В итоге спасатели смогли подняться на третий этаж только при помощи трехколенной лестницы.

- Эвакуировали пострадавшего при помощи наклонной переправы и носилок, так как предположительно, у него была травма поясничного отдела позвоночника, внизу мужчину уже ожидали врачи, - рассказали спасатели.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Спасение   алкоголь   без лестницы   забавно   мужчина   пьяный   спасатели   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Павел Час назад
Пил водовку " Белый Орёл"??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
944
Николай 38 минут назад
Наверное, инопланетяне похищали, а боли в поясничном отделе, последствия анального зондирования.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 41 минуту назад
А спина болит, потому что залез не с первой попытки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья Час назад
Дебил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389628



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Набирающие популярность в сообществах
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Показалось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#позитив#история#аварии#СССР#собака#машина#пожар#кошка
#животные#интересно#Прикол#Реакция#автомобили#авто аварии#Россия#познавательно#интересное#ГИБДД
#факты#люди#забавно#кот#ДТП#автомир#в мире#природа#полиция#знаменитости
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась Хорошо погуляли: друзья возвращают мужчину жене после вечеринки Хорошо погуляли: друзья возвращают мужчину жене после вечеринки Очень напряженная игра Очень напряженная игра Спасение детей из горящей квартиры глазами ульяновского пожарного Спасение детей из горящей квартиры глазами ульяновского пожарного А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!" А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"

На что жалуетесь?

Вернуться