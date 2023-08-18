«Не верьте пропаганде, всё голимая ложь!»: немец приехал в Россию и удивился - как у нас красиво и чисто

Путешественник из Германии поделился впечатлениями о поездке по нашей стране. А проехал он с друзьями немало: посетил Питер, Новосибирск, Омск, Уфу и ещё несколько городов. Мужики проехали половину России, а то и больше.

И турист подметил вот что: дороги чистые. По сравнению с нынешней Германией - довольно безопасно, даже ночью. Люди адекватные и стараются помочь, если могут. В заключение немец говорит: