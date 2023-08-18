«Не верьте пропаганде, всё голимая ложь!»: немец приехал в Россию и удивился - как у нас красиво и чисто

И рассказал, что в Германии людям просто промыли мозги.
Путешественник из Германии поделился впечатлениями о поездке по нашей стране. А проехал он с друзьями немало: посетил Питер, Новосибирск, Омск, Уфу и ещё несколько городов. Мужики проехали половину России, а то и больше.
И турист подметил вот что: дороги чистые. По сравнению с нынешней Германией - довольно безопасно, даже ночью. Люди адекватные и стараются помочь, если могут. В заключение немец говорит:
Могу посоветовать приехать в Россию и посмотреть все своими глазами. Не верьте пропаганде, все голимая ложь. Россия красивая страна!
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Просто попытайтесь вспомнить, когда в последний раз про нас оттуда говорили правду?
Я вот не припомню
Да-да!! Сегодня уже был про это пост как раз: без штанов люди добрые не оставят, если их, скажем, медведь с балалайкой отберёт))
Истинно немецкое выражение.
Совершенно случайно какой-то немец скатался в Россию, поделился своим мнением и это видео стало популярным. Случайность.