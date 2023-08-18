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«Не верьте пропаганде, всё голимая ложь!»: немец приехал в Россию и удивился -&nbsp; как у нас красиво и чисто

«Не верьте пропаганде, всё голимая ложь!»: немец приехал в Россию и удивился - как у нас красиво и чисто

Автор:
18 августа 2023 15:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ложь   Россия   немец   пропаганда   путешественник   турист   
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И рассказал, что в Германии людям просто промыли мозги.

Путешественник из Германии поделился впечатлениями о поездке по нашей стране. А проехал он с друзьями немало: посетил Питер, Новосибирск, Омск, Уфу и ещё несколько городов. Мужики проехали половину России, а то и больше.

И турист подметил вот что: дороги чистые. По сравнению с нынешней Германией - довольно безопасно, даже ночью. Люди адекватные и стараются помочь, если могут. В заключение немец говорит:

Могу посоветовать приехать в Россию и посмотреть все своими глазами. Не верьте пропаганде, все голимая ложь. Россия красивая страна!

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Метки: Видео   Ложь   Россия   немец   пропаганда   путешественник   турист   
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11  комментариев
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26k
AzuveR 23 минуты назад
"И рассказал, что в Германии людям просто промыли мозги." Во всех странах людям "моют" мозги. Просто кто то ведётся,а кто то нет.
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1k
Vasiliy 4 минуты назад
Шо, опять???
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9
Pyramid Head 9 минут назад
натюрлих!
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35k
Dobry vojak Svejk 11 минут назад
Медведя ему показывали? )
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16
Рокер Полчаса назад
Да и на машины с хохляцкими номерами у нас никто не нападает
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14k
GROMOZEKA 40 минут назад
«Не верьте пропаганде, всё голимая ложь!»

Просто попытайтесь вспомнить, когда в последний раз про нас оттуда говорили правду?
Я вот не припомню
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3k
Едондер пуп 41 минуту назад
"Люди адекватные и стараются помочь, если могут."
Да-да!! Сегодня уже был про это пост как раз: без штанов люди добрые не оставят, если их, скажем, медведь с балалайкой отберёт))
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88k
7guest 44 минуты назад
"все голимая ложь" (с)
Истинно немецкое выражение.
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60k
pynh 51 минуту назад
Даже на заголовок можно посмотреть по-разному. Не верьте пропаганде.

Совершенно случайно какой-то немец скатался в Россию, поделился своим мнением и это видео стало популярным. Случайность.
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August

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