Цыганки наводят порчу на жильцов дома в Батайске

2023 год. Странные люди со свечами в руках проводят обряд перед подъездом жилого дома в Батайске.

По словам жителей дома, на видео — цыгане, которые хотят их проклянуть. Якобы из-за какого-то бытового конфликта. Судя по тексту проклятия, причина конфликта — внук одной из колдуний.