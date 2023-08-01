Цыганки наводят порчу на жильцов дома в Батайске

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В Ростовской области цыганки пришли ночью к подъезду жилого дома и начали проводить странный обряд.
2023 год. Странные люди со свечами в руках проводят обряд перед подъездом жилого дома в Батайске.
По словам жителей дома, на видео — цыгане, которые хотят их проклянуть. Якобы из-за какого-то бытового конфликта. Судя по тексту проклятия, причина конфликта — внук одной из колдуний.
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