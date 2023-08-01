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Цыганки наводят порчу на жильцов дома в Батайске

Цыганки наводят порчу на жильцов дома в Батайске

Автор:
01 августа 2023 07:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Батайск   Видео   Россия   обряд   проклятие   цыгане   цыганки   
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В Ростовской области цыганки пришли ночью к подъезду жилого дома и начали проводить странный обряд.

2023 год. Странные люди со свечами в руках проводят обряд перед подъездом жилого дома в Батайске.

По словам жителей дома, на видео — цыгане, которые хотят их проклянуть. Якобы из-за какого-то бытового конфликта. Судя по тексту проклятия, причина конфликта — внук одной из колдуний.

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Метки: Батайск   Видео   Россия   обряд   проклятие   цыгане   цыганки   
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6  комментариев
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4k
Alex 51 минуту назад
Ведро говна бы на них сбросить..
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Мармат Марматов 2 минуты назад
какая разница какой год? это же цыгане. тьфу биомусор
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56k
zloykoyot Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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43k
Валерий 53 минуты назад
я бы сверху ведро водички плесканул
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