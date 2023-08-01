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Северные корейцы поют советские и российские песни

Северные корейцы поют советские и российские песни

Автор:
01 августа 2023 09:14
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Концерт   Россия   СССР   Северная Корея   корейцы   песни   
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На недавнем концерте в Пхеньяне местные музыканты исполнили несколько советских и российских песен. Мероприятие было посвящено 70-летию окончания Корейской войны⁠⁠.

На концерт, который состоялся 27 июля, были приглашены представители России и КНР, находившиеся в этот момент в Пхеньяне. Трансляцию мероприятия вело Корейское центральное телевидение.

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Метки: Видео   Концерт   Россия   СССР   Северная Корея   корейцы   песни   
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1  комментарий
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K7OO 16 минут назад
Н-да, такой парафраз за пару дней не слепишь. Люди серьезно и основательно готовились. Получилось безупречно и очень профессионально. Это вам не российский гимн в Египте.
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