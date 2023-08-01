Северные корейцы поют советские и российские песни

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На недавнем концерте в Пхеньяне местные музыканты исполнили несколько советских и российских песен. Мероприятие было посвящено 70-летию окончания Корейской войны.
На концерт, который состоялся 27 июля, были приглашены представители России и КНР, находившиеся в этот момент в Пхеньяне. Трансляцию мероприятия вело Корейское центральное телевидение.
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