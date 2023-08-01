Находчивый орангутан нашел способ принимать угощения от посетителей зоопарка

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В сети появилось забавное видео с "рыбалкой на бананы" орангутана. Примат из новосибирского зоопарка использует подручные средства для достижения своих целей.
Орангутан Бату ловит бананы от посетителей зоопарка на тряпичные удочки. Свою удочку Бату из новосибирского зоопарка сделал из канатов. Он закинул ее за пределы вольера, и ждать банан ему пришлось недолго. При этом в самом зоопарке просят гостей не поддаваться на уловки находчивого орангутана и не кормить его.
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