В Оренбурге мужчина стащил из магазина робот-пылесос

При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник походил по магазину, осмотрелся, схватил с витрины коробку с техникой и беспрепятственно вышел из магазина.







Он продал его случайному прохожему, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.