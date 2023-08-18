В Оренбурге мужчина стащил из магазина робот-пылесос

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К правоохранителям из Оренбурга обратился представитель одного из магазинов с заявлением о хищении робота-пылесоса стоимостью около 20 000 рублей.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник походил по магазину, осмотрелся, схватил с витрины коробку с техникой и беспрепятственно вышел из магазина.
Он продал его случайному прохожему, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.
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А где доказательства этого?