FISHKINET
Сообщество Криминал 2061 пост • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Оренбурге мужчина стащил из магазина робот-пылесос

В Оренбурге мужчина стащил из магазина робот-пылесос

Автор:
18 августа 2023 11:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   кража   магазин   пылесос   робот   
1343
1
1

К правоохранителям из Оренбурга обратился представитель одного из магазинов с заявлением о хищении робота-пылесоса стоимостью около 20 000 рублей.

 При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник походил по магазину, осмотрелся, схватил с витрины коробку с техникой и беспрепятственно вышел из магазина. 


Он продал его случайному прохожему, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Новосибирск   кража   магазин   пылесос   робот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Андрей Иванов Час назад
Он помог R2-D2 сбежать из застенков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
БамбарбияКиргуду 47 минут назад
Не фартануло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Arti Час назад
"беспрепятственно вышел из магазина. "
А где доказательства этого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička Час назад
Он не для себя,это для бедных сирот !
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
там же антивор с двух сторон висит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy 2 часа назад
Тихо сп…л и ушёл, называется нашёл!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

902168



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Разные судьбы
Разные судьбы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#Прикол#интересно#история#Россия#Москва#кино#мигранты
#автомобили#интересное#аварии#люди#Китай#забавно#в мире#животные#сарказм#милота
#автомир#Юмор#авто аварии#Автовсячина#новости#факты#подборка#истории#дети#позитив
Проворная крыса стащила колье с бриллиантами Проворная крыса стащила колье с бриллиантами Коварный малыш неприятно удивил продавца Коварный малыш неприятно удивил продавца Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина Приключение улыбчивого любителя сыра в магазине Ижевска Приключение улыбчивого любителя сыра в магазине Ижевска Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение

На что жалуетесь?

Вернуться