Проворная крыса стащила колье с бриллиантами

Смех, да и только

В Надыме двое парней украли сахар из кофемашины в супермаркете

Внимательные работники магазина поймали воровку

Женщина украла смартфон невнимательного кассира

В Оренбургской области, вооруженный ножом парень, пытался ограбить магазин, но был задержан...

Пёс украл из зоомагазина собачий корм