Проворная крыса стащила колье с бриллиантами

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Камера наблюдения, установленная на территории ювелирного магазина в Индии, запечатлела момент кражи колье с бриллиантами. Похитителем украшения неожиданно оказалась крыса.
Дерзкая кража украшенного бриллиантами колье
Крыса спустилась на полку с колье, сняла украшение с манекена и вернулась в укрытие.
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