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Проворная крыса стащила колье с бриллиантами

Проворная крыса стащила колье с бриллиантами

Автор:
09 февраля 2023 08:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бриллианты   колье   кража   крыса   магазин   ювелирный магахин   
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Камера наблюдения, установленная на территории ювелирного магазина в Индии, запечатлела момент кражи колье с бриллиантами. Похитителем украшения неожиданно оказалась крыса.

Дерзкая кража украшенного бриллиантами колье

Крыса спустилась на полку с колье, сняла украшение с манекена и вернулась в укрытие.

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Метки: бриллианты   колье   кража   крыса   магазин   ювелирный магахин   
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дядя Митя 18 минут назад
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Сергей Добров 9 минут назад
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