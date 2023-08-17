В Дзержинске пенсионерка не даёт нормально жить соседям

В её квартире уже нет коммуникаций, окон и даже туалета — все дела она делает в пакетики, которые потом пенсионерка кидает на головы людям.

Соседи в шоке и не знают, что делать. Пока ни полиции, ни администрации, ни ПНД не удалось забрать неадекватку в психушку. Выселить ее тоже пока не выходит.