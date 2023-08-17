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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 591 пост • 35 подписчиков подписаться
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В Дзержинске пенсионерка не даёт нормально жить соседям

В Дзержинске пенсионерка не даёт нормально жить соседям

Автор:
17 августа 2023 09:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дзержинск   неадекватная   пенсионерка   поведение   соседка   
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Она кидается ртутными градусниками, разливает воду в подъезде, бросает стёкла под колёса машин.

В её квартире уже нет коммуникаций, окон и даже туалета — все дела она делает в пакетики, которые потом пенсионерка кидает на головы людям.


Соседи в шоке и не знают, что делать. Пока ни полиции, ни администрации, ни ПНД не удалось забрать неадекватку в психушку. Выселить ее тоже пока не выходит.

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Метки: Видео   Дзержинск   неадекватная   пенсионерка   поведение   соседка   
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11  комментариев
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10k
Garpia121 Час назад
Как это, не удалось забрать в ПНД? Там санитары довольно крепкие ребята. А соседка явно асоциальна и общественно опасна. Градусники с ртутью, почти терроризм.
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17k
Сергей 5 минут назад
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29k
Ваня 12 минут назад
у меня сосед такой был сверху, пара таких эксцессов и приехала барбухайка, и привет в желтом домике, там и умер...
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867
Димыч 37 минут назад
В нашем доме жила бабуля, которая сначала открывала газ на плите, а потом шла по соседям, спички спрашивала. Ходила по дому, дёргала ручки дверей квартир. Если у кого дверь была не заперта, заходила. Говорила, что ищет подругу. Обращения в ПНД , соцзащиту и прочие организации ни к чему не привели. "Она не представляет опасности, небуйная."
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26k
Matrosskin 56 минут назад
А это нормально, увы. "Убьют - тогда и приходите". "Правоохранительным" органам вообще пофиг на то, что не имеет состава уголовного преступления что называется "здесь и сейчас". Ну т.е. профилактика их не волнует совершенно. Бухают и устроили притон - да пофиг. Вот зарежут друг друга или подожгут квартиру - вот тогда конечно. Кидается из окон, повреждает общедомовое имущество - ну тоже ерунда, вот как попадёт или кинется с ножом на ребёнка - тогда да. Устраивают вечеринки, нарушают тишину ночью - неее, надо подождать пока соседи начнут убеждать непарламенскими методами. Потому что - вот происшествие, вот виновник, дело, всё быстро и без изысков расследовано и закрыто, плюсик в показатели получен. А тут - куча работы, бумажек, усилий, а в показатели ничего и не пойдёт, обидно же. То что при этом людям будет жить комфортнее и безопаснее - так "правоохранительная" система совсем не про это у нас.
А потом удивляются - и с чего бы у нас бытовых преступлений прям вал.
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3k
Роман 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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79
Собака У Попа Час назад
Проще простого. Позвоните куда надо и скажите, что она за Навального агитирует. 20 лет спокойной жизни вам гарантированно.
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79
Собака У Попа Час назад
Зря минусите. Лайфхак рабочий 100%.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Возраст пришёл в гордом одиночестве...
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14k
Kostick Час назад
не позавидуешь гражданам. и ведь явно психбольная старуха, а ничего не сделать. закидывать прокуратуру жалобами, заявления в полицию, санэпидемстанцию. гражданские иски в суд. не останавливаясь. причем не коллективные, а от каждого из соседей отдельная. хотя, если бабужго палит костры в квартире, то может с помойки ненароком и бутыль с бензином прихватить, что взять с больного человека? ) да и дверь у нее может быть старой, да заклинить..
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