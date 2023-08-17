В Дзержинске пенсионерка не даёт нормально жить соседям

1860
1
1
Она кидается ртутными градусниками, разливает воду в подъезде, бросает стёкла под колёса машин.
В её квартире уже нет коммуникаций, окон и даже туалета — все дела она делает в пакетики, которые потом пенсионерка кидает на головы людям.
Соседи в шоке и не знают, что делать. Пока ни полиции, ни администрации, ни ПНД не удалось забрать неадекватку в психушку. Выселить ее тоже пока не выходит.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля
- Две пенсионерки похитили цветочный куст из парка
- В Магадане агрессивная старушка устроила погром в местной больнице
- Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков, проводивших миграционные рейды в Подмосковье
- В Краснодаре 82-летняя бабушка заказала убийство участкового
Новости партнёров
реклама
А потом удивляются - и с чего бы у нас бытовых преступлений прям вал.