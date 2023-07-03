В Краснодаре 82-летняя бабушка заказала убийство участкового

При этом старушка просила киллеров использовать её обрез ружья.
Пенсионерка Людмила Рябых из Центрального микрорайона Краснодара настолько невзлюбила местного участкового, что решила заказать его убийство. 82-летняя бабуля на протяжении месяца расспрашивала знакомых о том, нет ли у них связей в криминальной среде и даже давала объявление в соцсетях. Такая активная и неприкрытая подготовка к преступлению не могла не привлечь внимание полицейских. И в конце концов на неё вышли оперативники и, представившись наёмными убийцами, разыграли настоящий спектакль.
Убийство участкового злопамятная бабушка оценила в миллион рублей. В качестве орудия убийства предлагала свой обрез, но полицейские не стали рисковать и отказались от встречи. В итоге несчастного полицейского загримировали и сделали подтверждающее фото его "смерти". Но снимкам с окровавленным обидчиком бабушке было мало и она пошла в отдел полиции, чтобы проверить, на месте ли её обидчик. Его там не было, оперативники предусмотрели и этот момент. И только на следующий день пенсионерка передала "исполнителям" первую часть сумму в 25 тысяч рублей. Там её и задержали.
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При обыске у гром-бабушки были обнаружены 1,8 миллиона рублей наличными, ножи, топоры, обрез ружья и большое количество патронов к нему. Против старушки возбудили дела по статьям "Приготовление к убийству", "Угроза убийством" и "Незаконный оборот оружия".
Отмечается, что Людмила Рябых не в первый раз угрожает убийством своим неприятелям. Однажды она направила обрез на врача скорой помощи. Что касается причин убийственной неприязни к участковому, то их предстоит выяснить следователям.
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Почему эта мразь еще не на зоне? Потому что старенькая?
В 82 то года еще бойкая какая. И мужнин обрез сохранила.