В Краснодаре 82-летняя бабушка заказала убийство участкового

Пенсионерка Людмила Рябых из Центрального микрорайона Краснодара настолько невзлюбила местного участкового, что решила заказать его убийство. 82-летняя бабуля на протяжении месяца расспрашивала знакомых о том, нет ли у них связей в криминальной среде и даже давала объявление в соцсетях. Такая активная и неприкрытая подготовка к преступлению не могла не привлечь внимание полицейских. И в конце концов на неё вышли оперативники и, представившись наёмными убийцами, разыграли настоящий спектакль.

Убийство участкового злопамятная бабушка оценила в миллион рублей. В качестве орудия убийства предлагала свой обрез, но полицейские не стали рисковать и отказались от встречи. В итоге несчастного полицейского загримировали и сделали подтверждающее фото его "смерти". Но снимкам с окровавленным обидчиком бабушке было мало и она пошла в отдел полиции, чтобы проверить, на месте ли её обидчик. Его там не было, оперативники предусмотрели и этот момент. И только на следующий день пенсионерка передала "исполнителям" первую часть сумму в 25 тысяч рублей. Там её и задержали.