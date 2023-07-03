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В Краснодаре 82-летняя бабушка заказала убийство участкового

В Краснодаре 82-летняя бабушка заказала убийство участкового

Автор:
03 июля 2023 19:41
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   заказное убийство   краснодар   неприязнь   пенсионерка   участковый   
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При этом старушка просила киллеров использовать её обрез ружья.

Пенсионерка Людмила Рябых из Центрального микрорайона Краснодара настолько невзлюбила местного участкового, что решила заказать его убийство. 82-летняя бабуля на протяжении месяца расспрашивала знакомых о том, нет ли у них связей в криминальной среде и даже давала объявление в соцсетях. Такая активная и неприкрытая подготовка к преступлению не могла не привлечь внимание полицейских. И в конце концов на неё вышли оперативники и, представившись наёмными убийцами, разыграли настоящий спектакль.


Убийство участкового злопамятная бабушка оценила в миллион рублей. В качестве орудия убийства предлагала свой обрез, но полицейские не стали рисковать и отказались от встречи. В итоге несчастного полицейского загримировали и сделали подтверждающее фото его "смерти". Но снимкам с окровавленным обидчиком бабушке было мало и она пошла в отдел полиции, чтобы проверить, на месте ли её обидчик. Его там не было, оперативники предусмотрели и этот момент. И только на следующий день пенсионерка передала "исполнителям" первую часть сумму в 25 тысяч рублей. Там её и задержали.

При обыске у гром-бабушки были обнаружены 1,8 миллиона рублей наличными, ножи, топоры, обрез ружья и большое количество патронов к нему. Против старушки возбудили дела по статьям "Приготовление к убийству", "Угроза убийством" и "Незаконный оборот оружия".

Отмечается, что Людмила Рябых не в первый раз угрожает убийством своим неприятелям. Однажды она направила обрез на врача скорой помощи. Что касается причин убийственной неприязни к участковому, то их предстоит выяснить следователям.

Источник:

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Метки: Видео   заказное убийство   краснодар   неприязнь   пенсионерка   участковый   
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12  комментариев
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57k
Опиум для народа 52 минуты назад
За"бца какая - "Однажды она направила обрез на врача скорой помощи."
Почему эта мразь еще не на зоне? Потому что старенькая?
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12k
Просто Царь 5 минут назад
Бабка зайдет в хату уже в законе.
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9k
Борис Карабанов 5 минут назад
"Бабушка старенькая! Бабушка немного погорячилась."
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1k
pikul 8 минут назад
Соседи ее тоже поди притихли на всякий случай, выбросили перфораторы и перестали топать
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32k
koleos72 16 минут назад
Сперва доведут человека до белого каления, а потом статью шьют!
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43k
Валерий 19 минут назад
Люська уркаганка прям
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−4
Любомир 21 минуту назад
Женщин уже по достижении ими 35-детнего возраста нужно Принудительно Обследовать в психостационарах. Любая жензина 35 лет, Потенциальная Узбекская нянечка, Таджичка бабакулова ... она кстати вышла вроде уже. Бабки так вообще - Реальная Опасность, в первую очередь для молодежи. Они завидуют и детям и молоденьким самочкам и вполне могут напасть на молодого мужчину
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7k
Allmaster Полчаса назад
Бабушка то бывалая, учитывая возраст, многое повидала. Может, лагеря прошла, малины воровские. Сама непосредственность прям - нет человека - нет проблемы.
В 82 то года еще бойкая какая. И мужнин обрез сохранила.
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16k
Алекс 40 минут назад
Судя по первой фотке она участкового Маршалу заказала?
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622
Иван Днепров 53 минуты назад
Ну поехала крыша у бабки, только с криминальным уклоном. Ей бы котика завести, глядишь добрей бы стала. А может быть этот злой участковый и задавил её котика на мотоцикле, к примеру. Всякое бывает. )
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