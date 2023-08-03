70-летняя женщина не взяла талон и хотела пройти к врачу без очереди. Та её не приняла и случился скандал - пришлось даже вызывать охранника, но бабушка обратила его в бегство.

«Огребла» и группа быстрого реагирования. Пенсионерка обвинила одного из приехавших в импотенции и перетянула палкой.