В Ростовской области две женщины избили спасателя за отказ покатать их на лодке



Инцидент случился днем, 1 августа, на территории городского пляжа Волгодонска. По словам очевидцев, хулиганки напились и требовали от спасателя, который следил за безопасностью людей на воде,...