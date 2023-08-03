Её якобы не приняли без очереди и вот что из этого вышло.
70-летняя женщина не взяла талон и хотела пройти к врачу без очереди. Та её не приняла и случился скандал - пришлось даже вызывать охранника, но бабушка обратила его в бегство.
«Огребла» и группа быстрого реагирования. Пенсионерка обвинила одного из приехавших в импотенции и перетянула палкой.
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Местные жители утверждают, что боевая бабушка с палками наперевес «кошмарит» не только больницы, но и другие бюджетные учреждения в городе.
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Инцидент случился днем, 1 августа, на территории городского пляжа Волгодонска. По словам очевидцев, хулиганки напились и требовали от спасателя, который следил за безопасностью людей на воде,...
Их пенсами просто зовут.
Охрану с ноги успокоят,
И пенисы им оторвут!