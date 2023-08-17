В Екатеринбурге упал лифт, внутри которого была девушка

В Екатеринбурге утром 17 августа в ЖК «Монблан» на Крестинского, 35а упал лифт, внутри которого была девушка. К счастью, она не пострадала. Момент попал на камеры видеонаблюдения, вот только в управляющей компании дома отрицают, что лифт упал, и утверждают, что он просто трясся и набирал скорость.

Кабина лифта пролетела с 16-го по 8-й этаж. Всё произошло около 7 утра.

— Лифт неоднократно ломался, и были претензии в сторону УК «Набережная» со стороны жильцов по лифтовому вопросу, однако экспертиза от обслуживающей организации ООО «Средураллифт» всегда была положительной, несмотря на регулярные поломки. В лифте в это время был человек. Девушка, слава богу, не пострадала, — рассказал Александр