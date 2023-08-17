В Екатеринбурге упал лифт, внутри которого была девушка

В управляющей компании отрицают, что он упал (якобы он просто трясся)
В Екатеринбурге утром 17 августа в ЖК «Монблан» на Крестинского, 35а упал лифт, внутри которого была девушка. К счастью, она не пострадала. Момент попал на камеры видеонаблюдения, вот только в управляющей компании дома отрицают, что лифт упал, и утверждают, что он просто трясся и набирал скорость.
Кабина лифта пролетела с 16-го по 8-й этаж. Всё произошло около 7 утра.
— Лифт неоднократно ломался, и были претензии в сторону УК «Набережная» со стороны жильцов по лифтовому вопросу, однако экспертиза от обслуживающей организации ООО «Средураллифт» всегда была положительной, несмотря на регулярные поломки. В лифте в это время был человек. Девушка, слава богу, не пострадала, — рассказал Александр
Источник:
- «Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах
- Лифт, самолёт, Бетти Лу и Книга рекордов Гиннесса
- Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка
- В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте
- Модель эпично упала на подиуме во время показа
----------
в ук походу сидят полнейшие дегенераты, если при наличии видео и свидетелей, надеются что в их россказни кто-то поверит.
обосрались обслуживалки, а теперь начнут пальцами на кого-нить еще показывать.
Помню у детей была истерика и они просили родителей пешком идти.
в каком состоянии должен быть лифт - что-бы упасть? и что-то мне подсказывает, что этому лифту 10 лет от роду нет
Удивляет другое. Современный лифт двигают несколько тросов-не один, и у каждого запас прочности в раз больше необходимого. Какими р.а.с.п.и.з.д.я.я.ми нужно быть, чтобы довести лифт до такого состояния.
https://www.gazeta.ru/social/2016/01/14/8022335.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2016/01/14/8022335.shtml