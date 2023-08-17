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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 591 пост • 35 подписчиков подписаться
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В Екатеринбурге упал лифт, внутри которого была девушка

В Екатеринбурге упал лифт, внутри которого была девушка

Автор:
17 августа 2023 09:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   ЧП   екатеринбург   лифт   падение   управляющая компания   
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В управляющей компании отрицают, что он упал (якобы он просто трясся)

В Екатеринбурге утром 17 августа в ЖК «Монблан» на Крестинского, 35а упал лифт, внутри которого была девушка. К счастью, она не пострадала. Момент попал на камеры видеонаблюдения, вот только в управляющей компании дома отрицают, что лифт упал, и утверждают, что он просто трясся и набирал скорость.


Кабина лифта пролетела с 16-го по 8-й этаж. Всё произошло около 7 утра.


— Лифт неоднократно ломался, и были претензии в сторону УК «Набережная» со стороны жильцов по лифтовому вопросу, однако экспертиза от обслуживающей организации ООО «Средураллифт» всегда была положительной, несмотря на регулярные поломки. В лифте в это время был человек. Девушка, слава богу, не пострадала, — рассказал Александр

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Метки: Девушка   ЧП   екатеринбург   лифт   падение   управляющая компания   
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38  комментариев
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17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Ну, хорошо, хоть ловушки отработали, человек жив остался...
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16k
Shtoppi Минуту назад
<<...в управляющей компании дома отрицают, что лифт упал, и утверждают, что он просто трясся и набирал скорость.>>
----------
в ук походу сидят полнейшие дегенераты, если при наличии видео и свидетелей, надеются что в их россказни кто-то поверит.
обосрались обслуживалки, а теперь начнут пальцами на кого-нить еще показывать.
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11k
ScorpionDS 8 минут назад
Много лет назад, в моем подъезде были какие-то проблемы с лифтом, вверх он ехал с невероятной скоростью и грохотом, а вниз еле полз. По моему непрофессиональному мнению, не уравновесили противовес, дом старый и лифт также, "горлифт" говорили что все нормально. Мой 4-й этаж он промахивался и долго прицеливался что бы остановится.

Помню у детей была истерика и они просили родителей пешком идти.
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686
Takerey Полчаса назад
Господи, мой страшный сон. Я, слава богу, никогда не застревала в лифте, но боюсь до усрачки. Вот хз почему. У нас как-то полоумный бухой сосед поджег в подъезде лифты. Весь подъезд неделю ходил пешком ,пока лифты меняли. Я жила на 21 этаже. Плюс собака. Пес на третий день просто отказался выходить на прогулку))) А когда лифты починили, но еще не заменили ,они ездили очень своеобразно. Громыхали ,тряслись, тормозили. Я по утрам стояла в подъезде и слушала когда соседи с верхнего этажа выйдут на работу ,Чтобы успеть вызвать лифт и проехать вниз с ними. Лифты давно поменяли ,но я до сих пор не могу одна в них ездить. Благо живу уже в другом месте, а к родителям не так часто приезжаю.
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−1
александр коровкин Полчаса назад
девушке впаяют не хилый штраф + статью "порча умущества". скриньте
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
просто трясся и набирал скорость? кто такое сказал - того за клевету привлечь и УП прошерстить хорошенько!!!
в каком состоянии должен быть лифт - что-бы упасть? и что-то мне подсказывает, что этому лифту 10 лет от роду нет
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867
Димыч 41 минуту назад
К УК - отдельный привет. Это - такой "спрут"...
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867
Димыч 42 минуты назад
Я падал в кабине лифта. Не забуду. Короткое ощущение невесомости, как при попадании в воздушную яму. Потом - срабатывание (слава Вселенной) аварийных тормозов, сопровождающихся грохотом и скрежетом. Остановка и тишина. Я минуты полторы стоял и боялся пошевелиться. Ну и лифтёр приехал через часик где-то. Повторять не хотелось бы.
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1k
Rom 43 минуты назад
Тормоза сработали, но выходит, что если бы падал с 5 этажа, то не успели бы сработать...?
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59k
Александр 56 минут назад
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1k
Лютый вам Бетховен 59 минут назад
Кто такой Александр?
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6k
мемфрид Час назад
Создаётся впечатление, что управляющая компания в каждом отдельно взятом доме- это пятая колонна, задача которой- создать максимальное количество неудобств жильцам, всё отрицать да ещё и угробить народу при возможности.
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180
Александр Час назад
Потрясти подобным образом управляющую компанию.
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4k
Alex 2 часа назад
Дураку видно, что упал и сработали тормоза (к счастью).
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ну, надо отдать должное, лифт не упал, сработал ограничитель скорости. Простым языком-механическое устройство, которое при увеличении скорости "заклинивают" лифт.
Удивляет другое. Современный лифт двигают несколько тросов-не один, и у каждого запас прочности в раз больше необходимого. Какими р.а.с.п.и.з.д.я.я.ми нужно быть, чтобы довести лифт до такого состояния.
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61k
doker 2 часа назад
Блин, а тормоза хорошо отрегулированы... Без резкого скачка.
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Лифты имеют такую конструкцию, при которой не могут упасть. Автоматическая тормозная система сработает в любом случае, так как она механическая и срабатывает по принципу ремня безопасности в автомобиле.
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222
Дмитрий Дядя Саша Час назад
Какой бы не была автоматическая тормозная система, она сделана человеком и к сожалению иногда она дает сбой, очень редко но ...
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79
Собака У Попа 2 часа назад
Ну, никак вы не научитесь говорить правильным языком. Он не упал. Он отрицательно поднялся.
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79
Собака У Попа Алексей Час назад
Зато так безопасно.
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