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Модель эпично упала на&nbsp;подиуме во время показа

Модель эпично упала на подиуме во время показа

Автор:
17 июля 2023 09:34
Метки: Видео   Девушка   в мире   модель   падение   подиум   
1288
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Поскользнуться или подвернуть ногу может каждый человек, даже профессиональные модели, выходящие на подиум.

Для участницы показа нижнего белья очередной проход закончился полным провалом и синяком на филейной части тела.

Босоногая девица грациозно продемонстрировала очередную коллекцию нижнего белья и, возвращаясь назад, поскользнулась, не удержала равновесия и растянулась на полу, но нашла в себе силы, чтобы подняться и скрыться со стыда за кулисами.

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Метки: Видео   Девушка   в мире   модель   падение   подиум   
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8  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 56 минут назад
очень похоже что подиум в том месте мокрый , очень интересно откуда взялась жидкость на показе моды купальников.
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26k
Егор 17 минут назад
Хорошо, авоськи с пивом в руках не было.
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11k
Copycat 38 минут назад
а это точно показ мод - модель не страшная и одета не как чучело огородное
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5k
19k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
Теперь это будет трендом!
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Себастьян Перейра

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