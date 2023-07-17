Модель эпично упала на подиуме во время показа

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Поскользнуться или подвернуть ногу может каждый человек, даже профессиональные модели, выходящие на подиум.
Для участницы показа нижнего белья очередной проход закончился полным провалом и синяком на филейной части тела.
Босоногая девица грациозно продемонстрировала очередную коллекцию нижнего белья и, возвращаясь назад, поскользнулась, не удержала равновесия и растянулась на полу, но нашла в себе силы, чтобы подняться и скрыться со стыда за кулисами.
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