Россиянин пытался продать китайцам почти тонну бивней мамонта

Там мужчина спрятал 100 кг бивней мамонта, то есть первую партию. В дальнейшем предполагалось, что бивни по воде доставят на территорию Китая и там же продадут.

В качестве аванса за проделанную работу россиянин получил 500 тыс. руб.

Против жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о приготовлении к контрабанде культурных ценностей.