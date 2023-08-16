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Россиянин пытался продать китайцам почти тонну бивней мамонта

Россиянин пытался продать китайцам почти тонну бивней мамонта

Автор:
16 августа 2023 10:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   Россия   бивни   контробанда   мамонт   новости   продажа   
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36-летний житель Бикина купил и хранил 56 бивней мамонта массой 866,5 кг и 219 бивней моржа массой 532,49 кг. Затем он подготовил тайник в устье реки Бира у села Лончаково, расположенного рядом с китайском границей.

Там мужчина спрятал 100 кг бивней мамонта, то есть первую партию. В дальнейшем предполагалось, что бивни по воде доставят на территорию Китая и там же продадут.


В качестве аванса за проделанную работу россиянин получил 500 тыс. руб.


Против жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о приготовлении к контрабанде культурных ценностей.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   Россия   бивни   контробанда   мамонт   новости   продажа   
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2  комментария
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Ухмылкин 14 минут назад
Пусть лучше сгниёт. Аминь.
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Игорь Меншиков 36 минут назад
Пусть продают в счет государства, еще накопают
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Anarasius

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