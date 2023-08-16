Россиянин пытался продать китайцам почти тонну бивней мамонта

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36-летний житель Бикина купил и хранил 56 бивней мамонта массой 866,5 кг и 219 бивней моржа массой 532,49 кг. Затем он подготовил тайник в устье реки Бира у села Лончаково, расположенного рядом с китайском границей.
Там мужчина спрятал 100 кг бивней мамонта, то есть первую партию. В дальнейшем предполагалось, что бивни по воде доставят на территорию Китая и там же продадут.
В качестве аванса за проделанную работу россиянин получил 500 тыс. руб.
Против жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о приготовлении к контрабанде культурных ценностей.
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