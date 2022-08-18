Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его

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Житель Далласа, штат Техас, США, увидел по камере наблюдения незнакомца, который подошёл к его припаркованному фургону с сумкой, а затем залез под него. Мужчина без долгих раздумий выскочил на улицу и поколотил негодяя.
Подойдя к незнакомцу поближе он увидел в его сумке инструменты. Окончательно убедившись в том, что негодяй пытается украсть запчасти, мужчина намял ему бока.
Источник:
АНТИФИШКИ
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