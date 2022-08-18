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Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его

Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его

Автор:
18 августа 2022 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   США   в мире   видео   вор   запчасти   криминал   люди   
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Житель Далласа, штат Техас, США, увидел по камере наблюдения незнакомца, который подошёл к его припаркованному фургону с сумкой, а затем залез под него. Мужчина без долгих раздумий выскочил на улицу и поколотил негодяя.
Подойдя к незнакомцу поближе он увидел в его сумке инструменты. Окончательно убедившись в том, что негодяй пытается украсть запчасти, мужчина намял ему бока.

Источник:

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Метки: Автомобиль   США   в мире   видео   вор   запчасти   криминал   люди   
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16  комментариев
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6k
Shtoppi 2 часа назад
вору повезло что только поколотили, а не пристрелили. Там, в Техасе, народ не долго думает чтобы за пушку схватиться.
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23k
MrGod Полчаса назад
Хороши сервис по доставке инструмента - бесплатно!
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44k
Соломей 37 минут назад
сдаётся , джентельмены, это был катализатор.очень дорогая весчь нынче в сшп.
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82k
parallax Час назад
Намял бока монтировкой.
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2k
pinbalist 2 часа назад
Надо было сесть за руль и сдать назад :)
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11k
P.F. 2 часа назад
Все правильно сделал, ибо нех!
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Быдлорашка застряла в 90-х - одни с автомобилей колёса, "дворники", аккумуляторы и прочие запчасти воруют, другие чинят расправу без привлечения полиции.
- Это в Америке.
- Ну, я и говорю, что преступность везде есть в разной степени.
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11k
Kostick 2 часа назад
слабенько мутузил, жулик тикать начал даже не хромал. нипарядаг!)
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5k
livaneth 2 часа назад
Катализатор для дожигания угарного газа. У них без этого катализатора ежегодный техосмотр не пройти. А новый, сцуко, дорогой. Потому, что платиновый. Вот и воруют.
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70k
Viktor 2 часа назад
Он, по-моему, больше па тачке лупил!
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2k
Трям 2 часа назад
Это был курьер, он бесплатные инструменты доставил ))
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