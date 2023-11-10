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Мужчина украл телефон у сонного пассажира в метро

Мужчина украл телефон у сонного пассажира в метро

Автор:
10 ноября 2023 11:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   вор   криминал   люди   негатив   украл телефон   
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Судя по кадрам, один из пассажиров решил разбудить спящего человека. Вдруг откуда ни возьмись к нему подскочил молодой человек и отточенным движением руки украл телефон.

еакция пострадавшего не совсем ясна. Быть может, он не отошел от глубокого сна, поэтому сразу и не понял, что произошло.


Вора задержали, им оказался 28-летний ранее судимый за грабеж мужчина. Его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ (Кража), за что предусмотрено наказание до 5 лет колонии.

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Метки: Видео   Метро   вор   криминал   люди   негатив   украл телефон   
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7  комментариев
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18k
Роберт Шекли 2 часа назад
Молодец какой - живет от звонка до звонка
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31k
Григорий 7 минут назад
Если уже судимый по той-же статье, то получай ++ в свою карму согласно части 1 статьи 18 УК РФ за рецидив. Ну не исправился, это сейчас поймали, а так-то воровал он всё время.
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324
Андрей Граф 43 минуты назад
[мат] конченый
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11k
Б.Касторский Час назад
Спокойствие поражает, украл и стоит рядом спокойно. У человека похоже вся жизнь заточено под то, как обойти закон и попасть в тюрьму- дом родной.
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Alorous

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