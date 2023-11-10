Мужчина украл телефон у сонного пассажира в метро

еакция пострадавшего не совсем ясна. Быть может, он не отошел от глубокого сна, поэтому сразу и не понял, что произошло.

Вора задержали, им оказался 28-летний ранее судимый за грабеж мужчина. Его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ (Кража), за что предусмотрено наказание до 5 лет колонии.