Медведь вышел на детскую площадку в Якутии

Медведя заметили на детской площадке в поселке Витим Ленского района посреди белого дня. Ему навстречу пошел местный житель: он стал кричать на хищника и громко хлопать в ладоши. В итоге косолапый сбежал.



По данным ЯСИА, медведь ушел к реке Лена, где переплыл на другую сторону берега.