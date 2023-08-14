Медведь вышел на детскую площадку в Якутии

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Косолапого прогнал местный житель хлопками.
Медведя заметили на детской площадке в поселке Витим Ленского района посреди белого дня. Ему навстречу пошел местный житель: он стал кричать на хищника и громко хлопать в ладоши. В итоге косолапый сбежал.
По данным ЯСИА, медведь ушел к реке Лена, где переплыл на другую сторону берега.
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