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Медведь вышел на детскую площадку в Якутии

Медведь вышел на детскую площадку в Якутии

Автор:
14 августа 2023 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Якутия   детская площадка   животные   медведь   хлопки   
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Косолапого прогнал местный житель хлопками.

Медведя заметили на детской площадке в поселке Витим Ленского района посреди белого дня. Ему навстречу пошел местный житель: он стал кричать на хищника и громко хлопать в ладоши. В итоге косолапый сбежал.

По данным ЯСИА, медведь ушел к реке Лена, где переплыл на другую сторону берега.

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Метки: Видео   Якутия   детская площадка   животные   медведь   хлопки   
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3  комментария
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17
ДлинныйЧулок Час назад
по всей стране медведей гоняют - то мужики хлопками, то бабки матюгами... во народ, капец, никакой жизни медведям не дают!
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75k
Viktor 43 минуты назад
Не дали покататься на горках!
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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