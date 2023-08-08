Чёрные медведи уплетают яблоки

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Упитанные и воспитанные чёрные медведи наслаждаются легким обеденным перекусом. Угостить их решили яблоками и хлопьями-колечками.
Только взгляните на этих красавцев.
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