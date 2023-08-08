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Чёрные медведи уплетают яблоки

Чёрные медведи уплетают яблоки

Автор:
08 августа 2023 12:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   медведь   перекус   черный медведь   яблоки   
721
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Упитанные и воспитанные чёрные медведи наслаждаются легким обеденным перекусом. Угостить их решили яблоками и хлопьями-колечками.

Только взгляните на этих красавцев.

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Метки: Видео   животные   медведь   перекус   черный медведь   яблоки   
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5k
satra 45 минут назад
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11k
Григорий Бабкин 12 минут назад
А это точно медведи?
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