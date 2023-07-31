Медведь залез в пекарню и был доволен собой

Винни, но не Пух, видимо, планировал повторить подвиг своего собрата из мультика, застрявшего после плотного застолья. Медведь пробрался в пекарню, чтобы полакомиться выпечкой и съел 125 пирожков.

Судя по кадрам, хищник сосредоточился на мучных изделиях и не обращал никакого внимания на сотрудниц. Те, в свою очередь, не испугались, и лишь попросили косолапого оставить им хоть немного.