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Медведь залез в пекарню и был доволен собой

Медведь залез в пекарню и был доволен собой

Автор:
31 июля 2023 07:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Оха   Прикол   животные   медведь   пекарня   
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Медведь пробрался в одну из пекарен и полакомился выпечкой. Работницы пекарни запечатлели косолапого во время трапезы.

Винни, но не Пух, видимо, планировал повторить подвиг своего собрата из мультика, застрявшего после плотного застолья. Медведь пробрался в пекарню, чтобы полакомиться выпечкой и съел 125 пирожков.

Судя по кадрам, хищник сосредоточился на мучных изделиях и не обращал никакого внимания на сотрудниц. Те, в свою очередь, не испугались, и лишь попросили косолапого оставить им хоть немного.

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Метки: Видео   Оха   Прикол   животные   медведь   пекарня   
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