Медведь залез в пекарню и был доволен собой

800
1
1
Медведь пробрался в одну из пекарен и полакомился выпечкой. Работницы пекарни запечатлели косолапого во время трапезы.
Винни, но не Пух, видимо, планировал повторить подвиг своего собрата из мультика, застрявшего после плотного застолья. Медведь пробрался в пекарню, чтобы полакомиться выпечкой и съел 125 пирожков.
Судя по кадрам, хищник сосредоточился на мучных изделиях и не обращал никакого внимания на сотрудниц. Те, в свою очередь, не испугались, и лишь попросили косолапого оставить им хоть немного.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама