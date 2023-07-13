Бесстрашный житель Камчатки хотел покормить медведя из рук

Однако как только медведь кинулся в сторону местного жителя, тому пришлось спасаться бегством. Мужчина побежал к машине и забрался на крышу, откуда спрыгнул к открытой правой передней двери, загородившись ей как щитом. К слову, даже после этого водитель решил не прятаться, а снова попытался пойти на контакт с животным.