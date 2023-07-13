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Бесстрашный житель Камчатки хотел покормить медведя из рук

Бесстрашный житель Камчатки хотел покормить медведя из рук

Автор:
13 июля 2023 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кормление   медведь   слабоумие и отвага   стальные яйца   
1736
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Водитель остановился у обочины, увидев на трассе косолапого. Он решил покормить медведя, протянув руку с угощением.

Однако как только медведь кинулся в сторону местного жителя, тому пришлось спасаться бегством. Мужчина побежал к машине и забрался на крышу, откуда спрыгнул к открытой правой передней двери, загородившись ей как щитом. К слову, даже после этого водитель решил не прятаться, а снова попытался пойти на контакт с животным.

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Метки: Видео   животные   кормление   медведь   слабоумие и отвага   стальные яйца   
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5  комментариев
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33k
Fat Lynx Час назад
дол-бо-*б!
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Человек Наблюдающий Минуту назад
Жаль, угощение убежало.
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33k
ACU900 10 минут назад
Ну прямо садюга какой то. Ну отдал бы Мишке свою руку, жалко что ли? У него ведь две руки, ну так одной рукой накормил бы несчастного Потапыча и еще одна рука осталась бы. И с одной рукой жить можно и протезировщикам была бы работа
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908
Kanifolkin Полчаса назад
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