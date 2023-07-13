Бесстрашный житель Камчатки хотел покормить медведя из рук

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Водитель остановился у обочины, увидев на трассе косолапого. Он решил покормить медведя, протянув руку с угощением.
Однако как только медведь кинулся в сторону местного жителя, тому пришлось спасаться бегством. Мужчина побежал к машине и забрался на крышу, откуда спрыгнул к открытой правой передней двери, загородившись ей как щитом. К слову, даже после этого водитель решил не прятаться, а снова попытался пойти на контакт с животным.
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