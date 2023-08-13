Представители управляющей компании распыляют перцовку и угрожают отверткой жильцам дома

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Конфликт произошел из-за желания людей сменить УК.
Конфликт начался после того, как жители запросили выписку - куда тратятся деньги из их квитанций, а потом написали жалобу.
УК тем временем решила провести в дом газ и каждой квартире выставить счет на 60 рублей. Жильцы снова написали жалобу.
Тогда УК всем, кто подписал жалобу, поменяла электрические автоматы в щитках на более слабые. Жильцы поменяли обратно, и так несколько раз.
Ну а потом представители УК пришли к щиткам с перцовкой и отверткой.
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