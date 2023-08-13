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Представители управляющей компании распыляют перцовку и угрожают отверткой жильцам дома

Представители управляющей компании распыляют перцовку и угрожают отверткой жильцам дома

Автор:
13 августа 2023 11:07
Сообщество : ЖКХ
Метки: uk   Видео   Представители управляющей компании   жильцы   конфликт   люди   
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Конфликт произошел из-за желания людей сменить УК.

Конфликт начался после того, как жители  запросили выписку - куда тратятся деньги из их квитанций, а потом написали жалобу.


УК тем временем решила провести в дом газ и каждой квартире выставить счет на 60 рублей. Жильцы снова написали жалобу.


Тогда УК всем, кто подписал жалобу, поменяла электрические автоматы в щитках на более слабые. Жильцы поменяли обратно, и так несколько раз.


Ну а потом представители УК пришли к щиткам с перцовкой и отверткой.

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Метки: uk   Видео   Представители управляющей компании   жильцы   конфликт   люди   
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11  комментариев
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16k
Shtoppi Час назад
у меня одного сложилось впечатление, что представители ук похожи на преступную банду, причем явно под чьей-то высокопоставленной "крышей", ибо ох_евшие настолько что, по ходу, абсолютно не опасаются привлечения к ответственности?
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11k
DumDum 23 минуты назад
Дед отвёртку затрофеил? Навыки не пропьёшь...
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3k
Едондер пуп Час назад
Перцовка - покрепче, это для мужиков, Отвёртку - дамам))
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