FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 558 постов • 34 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В красноярском парке аттракционов почти на час зависло колесо обозрения

В красноярском парке аттракционов почти на час зависло колесо обозрения

Автор:
12 августа 2023 11:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   зависло колесо обозрения   красноярск   люди   парк аттракционов   развлечение   
754
1
1


Аттракцион «Троя» остановился, когда на нем были дети. Они замёрзли и очень испугались, пока ждали помощи на сильном ветру.

В парке не нашлось резервного генератора, поэтому перезапустить колесо не смогли. Одна из жительниц планирует идти в суд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   зависло колесо обозрения   красноярск   люди   парк аттракционов   развлечение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
turyst 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1330320



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#история#интересное#кино#улыбнуло#забавно#Прошлое#фильм
#Юмор#автомобили#Прикол#интересно#факты#сарказм#аварии#Китай#авто аварии#девушки
#животные#автомир#Автовсячина#позитив#в мире#США#ДТП#новости#подборка#истории
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться