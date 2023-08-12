В красноярском парке аттракционов почти на час зависло колесо обозрения

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Аттракцион «Троя» остановился, когда на нем были дети. Они замёрзли и очень испугались, пока ждали помощи на сильном ветру.
В парке не нашлось резервного генератора, поэтому перезапустить колесо не смогли. Одна из жительниц планирует идти в суд.
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