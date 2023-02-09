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Опасное развлечение любителей зорбинга

Опасное развлечение любителей зорбинга

Автор:
09 февраля 2023 12:40
Метки: zorbing   видео   зорб   интересно   люди   развлечение   шар   
126
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1
Любители экстремальных развлечений с помощью автомобиля Tesla отправили в короткий полёт прозрачный шар зорб. Хочется верить, что в шаре был всё-таки манекен.
Зорбинг — один из видов экстремальных развлечений. Человек залезает внутрь большого надувного шара, называемого «зорб», и катится по склону, какой-либо трассе или по воде.

Источник:

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Метки: zorbing   видео   зорб   интересно   люди   развлечение   шар   
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7  комментариев
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10k
Евгений 13 минут назад
Салабоны.

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25k
Serg2001 8 минут назад
А мне хочется верить, что в шаре какой-нибудь очередной тиктокер...
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1
Александр 17 минут назад
Если в голове пусто,то и не жалко
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8k
Борис Карабанов 17 минут назад
"Маловато будет! Не мой размерчик."
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12k
Kostick 22 минуты назад
чот напомнило))
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51k
dima423 24 минуты назад
жесть...психи)
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