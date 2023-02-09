Опасное развлечение любителей зорбинга

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Любители экстремальных развлечений с помощью автомобиля Tesla отправили в короткий полёт прозрачный шар зорб. Хочется верить, что в шаре был всё-таки манекен.
Зорбинг — один из видов экстремальных развлечений. Человек залезает внутрь большого надувного шара, называемого «зорб», и катится по склону, какой-либо трассе или по воде.
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